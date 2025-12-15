امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: واحد دانه‌گیر تصفیه‌خانه فاضلاب آشخانه که به دلایل فنی و تجهیزاتی مدتی از مدار بهره‌برداری خارج شده بود، پس از انجام اصلاحات اساسی مجدداً وارد مدار شد.

وی با بیان اینکه دانه‌گیر و چربی‌گیر نقش حیاتی در جلوگیری از ورود رسوبات و ذرات معدنی به تجهیزات اصلی نظیر پمپ‌ها و سیستم هوادهی دارد، افزود: خروج این واحد از مدار، موجب بروز مشکلات تکرارشونده در فرآیند تصفیه شده بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با اشاره به انجام بازنگری کامل در طراحی و تجهیزات این بخش تصریح کرد: با تلاش کارشناسان بومی و همکاری پیمانکار بهره‌بردار، اقداماتی از جمله تخلیه کامل حوض، لایروبی، اصلاح سیستم هوادهی، تعویض دیفیوزرها، ارتقای سیستم کنترل پل مکانیکی و سرویس کامل تجهیزات اجرا شد.

فاطمی ادامه داد: در جریان این اصلاحات، دیفیوزرهای قدیمی با مدل‌های ریزحباب و پربازده جایگزین و سیستم کنترل حرکتی پل دانه‌گیر به سنسورهای دقیق‌تر مجهز شد تا عملکردی یکنواخت و بدون توقف داشته باشد.

وی با اشاره به نتایج بهره‌برداری پس از اصلاحات گفت: راندمان حذف مواد معدنی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، مصرف انرژی واحد نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته و عملکرد پل مکانیکی نیز به‌صورت پایدار و بدون نوسان گزارش شده است.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی این اقدام را نمونه‌ای موفق از به‌کارگیری توان فنی پرسنل بومی و استفاده از ظرفیت‌های داخل استان با حداقل هزینه دانست و افزود: این اصلاحات علاوه بر رفع مشکلات گذشته، زمینه بهره‌برداری پایدارتر و بهینه‌تر از کل سامانه تصفیه فاضلاب آشخانه را فراهم کرده و می‌تواند الگویی برای واحدهای مشابه در استان باشد.