رئیس انجمن دوومیدانی هرمزگان منصوب شد

بندرعباس- با حکم محمد جاودان رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان هرمزگان، مربی تیم دوومیدانی نابینایان و کم‌بینایان بندرعباس، به سمت رئیس انجمن دوومیدانی هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گامی تأثیرگذار برای توسعه ورزش دوومیدانی در هرمزگان، معصومه بامشاد، مربی تیم دوومیدانی نابینایان و کم‌بینایان شهرستان بندرعباس، به عنوان رئیس انجمن دوومیدانی نابینایان و کم‌بینایان هرمزگان انتخاب شد.

این تصمیم، نشان‌دهنده اعتماد به تجربه و درایت بانوی پیشکسوت ورزش استان است که سال‌ها با علاقه و پشتکار در عرصه مربیگری ورزشکاران نابینا و کم‌بینا فعالیت کرده و اکنون مسئولیت سنگین هدایت و ساماندهی دوومیدانی در سطح استان را بر عهده گرفته است.

انتصاب وی فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ورزش فراگیر و تقویت زیرساخت‌های دوومیدانی در هرمزگان به شمار می‌رود.

