علی دارابی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳۰ نفر در مسابقات قرآن و عترت در مرحله حوزهای برگزار شد و شرکتکنندگان این دوره از مسابقات در بیش از ۱۰ رشته به رقابت پرداختند.
وی افزود: مسابقات قرآن و عترت یکی از عمیقترین و اثرگذارترین برنامههای فرهنگی بسیج است.
فرمانده سپاه شیروان بیان کرد: هدف اصلی این رویدادها ایجاد انس بیشتر با کلام وحی و تقویت فرهنگ دینی در جامعه است.
وی با اشاره به کاهش آسیبهای اجتماعی در جایی که جوانان با قرآن مأنوس شدهاند گفت: برگزاری مداوم برنامههای قرآنی هویت دینی و بصری نوجوانان و جوانان را تقویت کرده و آنان را در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی ثابتقدم نگه میدارد.
