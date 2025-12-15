  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

دارابی: ۱۳۰ نفر در مسابقه«طرح چلچراغ آیه‌ها» شرکت کردند

دارابی: ۱۳۰ نفر در مسابقه«طرح چلچراغ آیه‌ها» شرکت کردند

شیروان_ فرمانده سپاه شیروان گفت: ۱۳۰ نفر در مسابقات طرح چلچراغ آیه‌ها در رده‌های مختلف سنی شرکت کردند.

علی دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳۰ نفر در مسابقات قرآن و عترت در مرحله حوزه‌ای برگزار شد و شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات در بیش از ۱۰ رشته به رقابت پرداختند.

وی افزود: مسابقات قرآن و عترت یکی از عمیق‌ترین و اثرگذارترین برنامه‌های فرهنگی بسیج است.

فرمانده سپاه شیروان بیان کرد: هدف اصلی این رویدادها ایجاد انس بیشتر با کلام وحی و تقویت فرهنگ دینی در جامعه است.

وی با اشاره به کاهش آسیب‌های اجتماعی در جایی که جوانان با قرآن مأنوس شده‌اند گفت: برگزاری مداوم برنامه‌های قرآنی هویت دینی و بصری نوجوانان و جوانان را تقویت کرده و آنان را در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم نگه می‌دارد.

کد خبر 6689583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها