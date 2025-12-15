رحمان نیا: استان زنجان برفی می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از امروز سامانه بارشی وارد استان می شود.

وی از بارش برف در استان زنجان خبر داد و ابرازکرد: بارش برف از اواخر امروز آغاز و تا اواخر هفته مهمان زنجانی ها است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر دادو بیان داشت: به علت بارش برف شاهد کولاک درارتفاعات کوهستانی خواهیم بودکه در این میان رانندگان برای تردد در جاده های کوهستانی خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سردتر می شود و دمای فعلی شهر زنجان هشت درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.