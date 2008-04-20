جباری سه جلسه محروم شد/ جریمه یک میلیون تومانی برای کعبی و حقی پور

عبدالرحمن شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون درگیری مجتبی جباری و ابراهیم تقی پور در پایان دیدار تیم های استقلال و پگاه گفت : طبق قانون اقدام به ضربه زدن عمدی به حریف بین 6 ماه تا یکسال جریمه در پی دارد که با توجه به اینکه ایشان هیچگونه سوابقی دراین زمینه نداشت با تخفیف مجتبی جباری بازیکن استقلال را به سه جلسه محرومیت از همراهی این تیم محکوم کردیم. ضمن اینکه پرونده ابراهیم تقی پور در کمیته انضباطی همچنان مفتوح و قرار است ایشان شهودی را در این زمینه به کمیته انضباطی معرفی کند.

وی در خصوص محرومیت حسین کعبی و مصطفی حقی پور در دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال اهواز اظهار داشت: تخلف این دو بازیکن دو جنبه داشت که شامل فحاشی نسبت به یکدیگر و تحریک تماشاگران می شد که نخستین تخلف این بازیکنان ثابت نشد و آنها از این تخلف تبرئه شدند ولی در خصوص تحریک تماشاگران دو بازیکن متخلف شناخته شده و با تخفیف به پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

شاه حسینی همچنین پیرامون رای کمیته انضباطی در خصوص درگیری 4 بازیکن ذوب آهن پس از پایان دیدار این تیم مقابل پگاه گیلان در ورزشگاه شهید عضدی رشت، اظهار داشت: حسن اشجاری به دو جلسه محرومیت و پرداخت 2 میلیون تومان جریمه محکوم شد. ضمن اینکه 3 بازیکن دیگر این تیم به یک جلسه محرومیت و پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.