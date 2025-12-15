به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رستگار اظهار کرد: کانون استان امسال میزبان قصه‌گویان سراسر ایلام در بیست و هفتمین جشنواره استانی قصه‌گویی است. این جشنواره در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر و در سه گروه سنی کودک ۷ تا ۱۲ سال، نوجوان ۱۲ تا ۱۸ سال و بزرگسالان ۱۸ سال به بالا برگزار می‌شود.

وی با ارائه گزارشی آماری افزود: در مجموع ۴۰۱ اثر در ده بخش مختلف جشنواره ارائه شده که شامل قصه‌های سنتی کلاسیک، آئینی سنتی، مدرن و با ابزار، نو، علمی، دینی، زبان اشاره، منظوم، ایثار و قهرمانان است. محورهای موضوعی آثار نیز شامل نهج‌البلاغه، جنگ ۱۲ روزه و محیط زیست می‌شود. همچنین بخش کودک و مینی‌مال ۱۰۰ ثانیه پس از داوری ۵۱ اثر به جشنواره استانی راه یافتند.

رستگار درباره اهمیت قصه‌گویی گفت: قصه‌ها می‌توانند در تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی کودکان و نوجوانان تأثیرگذار باشند و بسیاری از هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کنند. همچنین قصه‌گویی به مخاطب کمک می‌کند با مشکلات زندگی روبه‌رو شده و راه‌حل‌های منطقی پیدا کند.

وی ادامه داد: قصه‌ها، به ویژه داستان‌هایی که سختی و رنج شخصیت‌ها در آن بازگو می‌شود، باعث می‌شوند مخاطب در مواجهه با موقعیت‌های دشوار مقاوم‌تر و منطقی‌تر رفتار کند.

مدیرکل کانون استان اهداف برگزاری جشنواره را این‌گونه بیان کرد: هدف اصلی، ترویج فرهنگ قصه و قصه‌گویی و انتقال ارزش‌ها به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است. همچنین فعالیت‌های کمی و کیفی در مراکز فرهنگی و هنری کانون، ارتقای دانش همکاران در حوزه قصه‌گویی و معرفی ظرفیت‌های استان در این زمینه از دیگر اهداف ماست.

رستگار در پایان درباره روند داوری گفت: آثار پس از بررسی توسط داوران مجرب انتخاب شده و فیلم برگزیدگان جهت داوری ملی ارسال می‌شود. برگزیدگان نهایی نیز در جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی که بهمن ماه در اصفهان برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.