شریف النسبی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: واگذاری فعالیت‌ها به آموزشگاه‌های آزاد، آموزشگاه‌های صاحب نام و دارای گواهینامه و تابلو مشمول این سیاست خواهند بود.

وی همچنین با اعلام اینکه سازمان مان فنی‌ و حرفه‌ای از انجمن‌ها، کانون‌ها و اتحادیه کانون‌ها کاملا حمایت خواهد کرد، گفت: انجمن‌ها و کانون‌ها باید در واگذاری رسالت سنگینی که بر دوش سازمان است،‌ همکاری کنند زیرا اجرای نقش حمایتی و نظارتی بیشتری در دستور کار سازمان است.

این مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه ای کشور همچنین اظهارداشت: در حال حاضر سازمان فنی ‌و حرفه‌ای 600 مرکز چهار هزار و 300 کارگاه، 13 هزار آموزشگاه در سراسر کشور دارد.

شریف‌النسبی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه کارگران و معماران به مدت 10 سال مهارت بیاموزند، افزود: دو میلیون و 500 هزار نفر شامل این مصوبه می‌شوند.

وی با اعلام اینکه جایگاه فنی‌ و حرفه‌ای و مهارت باید در کشور خود را بیشتر نشان دهد، گفت: : سازمان فنی‌ و حرفه‌ای با و جود 600 مرکز در کشور پاسخگوی مهارت آموزی به 21 میلیون نفر نیروی بیکار نیست.

شریف النسبی در ادامه تنها راه حل در این مرحله تقویت آموزشگاه‌های مهارت آزاد دانست و عنوان کرد: تقویت مهارت‌های فنی و تخصصی در اقتصاد نقش اساسی دارند.