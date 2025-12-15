به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده عصر دوشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: این دانشگاه از نظر قدمت، نیروی انسانی و ظرفیتهای علمی، توان بالقوه قابل توجهی دارد و انتظار میرفت در حوزه پژوهش، رشد و دستاوردهای بیشتری را تجربه کند.
وی افزود: بررسی عملکرد دانشگاههای مختلف نشان میدهد برخی مراکز علمی از نظر توان پژوهشی در سطح بالاتری قرار دارند و این موضوع بیانگر آن است که با وجود ظرفیتهای موجود در قم، میتوان شاهد عملکردی بهمراتب بهتر و اثرگذارتر بود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تشریح الگوی متعارف فعالیت اعضای هیئت علمی گفت: در نگاه علمی رایج، یک استاد دانشگاه باید تمرکز اصلی خود را بر آموزش قرار دهد و بخشی از فعالیتهای خود را نیز به پژوهش و امور اجرایی اختصاص دهد، بهگونهای که در یک دپارتمان علمی، ترکیبی از اساتید آموزشی، مدیران اجرایی و پژوهشگران متمرکز بر تولید علم شکل بگیرد.
آخوندزاده ادامه داد: در چنین ساختاری، لزوماً همه اعضای هیئت علمی مأموریت یکسان ندارند و برخی افراد بهصورت تخصصی بار اصلی پژوهش را بر دوش میکشند، در حالی که سایرین نقش محوریتری در آموزش یا مدیریت علمی ایفا میکنند.
وی تصریح کرد: عضوی از هیئت علمی که در آموزش و انتقال دانش موفق عمل میکند، حتی اگر خروجی پژوهشی قابل توجهی نداشته باشد، باید امکان ارتقا و پیشرفت داشته باشد و همانگونه که استاد فعال در حوزه پژوهش نیز شایسته حمایت و قدردانی است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به توانمندی نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: در این دانشگاه اساتید و پژوهشگرانی حضور دارند که در سطح ملی جزو چهرههای شاخص محسوب میشوند و استفاده هدفمند از این سرمایه انسانی میتواند تحولی جدی در مسیر پژوهش ایجاد کند.
وی افزود: اقداماتی که طی یک سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شده، رویکردی منطقی و هدفمند داشته و نشاندهنده توجه مدیریت دانشگاه به تقویت بنیانهای پژوهشی است.
آخوندزاده با اشاره به شرایط دشوار فعالیتهای علمی گفت: پژوهشگران کشور در شرایط تحریم علمی و با محدودیتهای متعدد، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و با وجود دشوارتر شدن فرآیند انتشار مقالات در مجلات بینالمللی، همچنان فرصتهایی برای حضور مؤثر در مجامع علمی جهانی وجود دارد که باید از آنها استفاده شود.
وی یکی از محورهای مهم در ارتقای تولید علم را ساماندهی مجلات علمی دانشگاهها دانست و اظهار کرد: مجلات دانشگاه علوم پزشکی قم در صورت نمایه شدن در پایگاههای معتبر، میتوانند سهم قابل توجهی در افزایش تولیدات علمی داشته باشند و با هزینهای محدود، بازدهی بالایی برای دانشگاه ایجاد کنند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم تمرکز منابع در حوزه پژوهش تصریح کرد: توزیع پراکنده بودجههای کوچک، اثرگذاری قابل توجهی ندارد، اما سرمایهگذاری هدفمند و متمرکز میتواند تحولات بزرگی در پژوهش رقم بزند.
وی افزود: حمایتهای صورتگرفته از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم در یک سال اخیر، نقش مؤثری در تقویت پژوهش داشته و این همراهی شایسته قدردانی است و انتظار میرود این روند با قوت ادامه یابد.
آخوندزاده در پایان با اشاره به اهمیت ایجاد انگیزه در میان پژوهشگران گفت: کاهش بروکراسیهای غیرضروری، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهمکردن شرایط ویژه برای پژوهشگران برجسته، میتواند زمینهساز افزایش نشاط علمی و ارتقای تولید علم در دانشگاهها شود.
