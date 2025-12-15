به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی حسینی آبادی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاعرسانی ستاد تسهیلات زائران ویژه ایام نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: نیمه شعبان قم ظرفیت ایجاد یک ابررویداد فرهنگی، اجتماعی، رسانهای و هنری را دارد که میتواند از اول تا پانزدهم شعبان، جلوههای جامعه مهدوی را به نمایش بگذارد.
وی افزود: اگرچه تجربه موفق اربعین حسینی نشان داده که یک همایش بزرگ مذهبی میتواند تأثیرات گسترده اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند، اما در حوزه امام زمان (عج) و فرهنگ انتظار، گمشدهای وجود دارد که باید با طراحی یک رویداد ویژه، تحقق یابد و این برنامه میتواند شامل جشنهای میلاد امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع)، امام زین العابدین (ع)، حضرت علی اکبر (ع) و امام زمان (عج) باشد و در طول ۱۵ روز، فرهنگ انتظار و جامعه مهدوی را به شکل گسترده معرفی کند.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اشاره به نقش نواب اربعه امام زمان (عج) و ظرفیتهای تاریخی و مذهبی قم گفت: برنامهریزی این رویداد میتواند شامل بزرگداشت حضرت نرجس خاتون (س)، نواب اربعه و جلوههای متنوع فرهنگی باشد تا مردم از سراسر کشور و جهان با محوریت امام زمان (عج) در قم حضور یابند.
حسینی آبادی تصریح کرد: در این ابررویداد، علاوه بر جشنها و مراسم مذهبی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز اجرا خواهد شد، از جمله ارائه خدمات مشاوره، کرسیهای درس اخلاق و علوم دینی، مناظرات بین ادیانی، اسکان رایگان زائران و فعالیت موکبها که با مشارکت جوانان و نوجوانان تقویت خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت رسانهها گفت: کمیته اطلاعرسانی و روابط عمومی باید علاوه بر پوشش خبری، بازخوردها و مشکلات میدانی را به مسئولین منتقل کنند تا در لحظه حل شوند و مردم بهترین تجربه را از حضور در این رویداد داشته باشند.
وی گفت: رسانهها با ابزارهای مختلف شامل تلویزیون، رادیو، شبکههای اجتماعی، اپلیکیشنها و سایتها، وظیفه دارند این رویداد فرهنگی را به صورت گسترده انعکاس دهند.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران افزود: برنامههای امسال شامل هدایت ترافیک، نقشه مسیرها، مدیریت پارکینگ، هماهنگی کمیتههای مختلف، اطلاعرسانی خدمات فرهنگی و اسکان زائران و برگزاری برنامههای متعدد با حضور مسئولان استانی و ملی خواهد بود تا رویداد به شکلی منسجم برگزار شود.
وی ادامه داد: هدف اصلی این رویداد، معرفی جلوههای زندگی مهدوی شامل عدالت، علم، اخوت، برابری و خدمت به دیگران است و همه اصناف در این ایام با ارائه خدمات ویژه، مشارکت فعال خواهند داشت تا تجربهای واقعی از جامعه مهدوی برای زائران و مردم محلی فراهم شود.
حجت الاسلام حسینی آبادی با بیان اینکه این حرکت فرهنگی میتواند الگویی برای ۵ تا ۱۰ سال آینده باشد، گفت: هدف آن است که مردم از سراسر جهان، قم را به عنوان شهری با رویداد بزرگ مهدوی بشناسند که جلوههای فرهنگ انتظار و جامعه مهدوی در آن به نمایش درآمده است.
وی خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی است برای تقویت آگاهی دینی و انقلابی، ایجاد نشاط اجتماعی و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی با محوریت فرهنگ انتظار است.
