بارش برف و باران در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز سه شنبه، شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی جدید به استان سمنان هستیم. سامانه کم فشار بارشی که از امروز بارش برف و باران را به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات استان به دنبال خواهد داشت.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان تا پایان هفته بارش پراکنده باران و بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر را پیش بینی کردند همچنین هواشناسی استان سمنان اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش یابی، در مناطق کوهستانی مه آلودگی و کاهش دید افقی پیش بینی شده است.

به دنبال تشدید فعالیت سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان همچنین دمای هوا هم در اقصی نقاط این استان کاهش پیدا می‌کند. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که بامداد سه شنبه در سمنان، مهدیشهر و دامغان باران و برف باریده و همین امر سبب شده تا صبح سه شنبه، صبح نسبتاً سردی باشد.

هواشناسی برای امروز در مرکز استان سمنان افزایش ابر، بارش باران و حتی بارش برف در ارتفاعات این شهرستان پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای سه شنبه ۱۰ و چهار درجه بالای صفر اعلام شده است برای چهارشنبه هم ادامه بارش‌ها و تداوم سرمای هوا را در شهرستان سمنان شاهد خواهیم بود.

در شاهرود شاهد افزایش ابر خواهیم بود برای امروز و فردا در شاهرود بارش پیش بینی شده است و فردا چهارشنبه بارش برف در ارتفاعات این شهرستان محتمل‌تر خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای سه شنبه هشت و چهار درجه بالای صفر اعلام شده است.

در میامی امروز سه شنبه شاهد افزایش ابر خواهیم بود و روز چهارشنبه بارش برف در این شهرستان رقم خواهد خورد بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز سه شنبه سه درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است.

مهدیشهری ها امروز شاهد بارش باران خواهند بود بارش‌ها در ارتفاعات شهرستان مهدیشهر به صورت برف است بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر برای امروز ۱۳ و هفت درجه بالای صفر اعلام شده است در گرمسار هم افزایش ابر را شاهد هستیم برای روز سه شنبه در گرمسار باران خواهد بارید بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز سه شنبه ۱۲ و شش درجه بالای صفر خواهد بود.