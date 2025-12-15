ظرفیت امامزادگان کشور در خدمت زائران ایام نیمه شعبان قم قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قائم‌پناه مدیر روابط عمومی اوقاف استان قم شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات زائران ویژه ایام نیمه شعبان با اشاره به ظرفیت گسترده فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی در ایام نیمه شعبان اظهار کرد: در سال‌های گذشته برخی شبکه‌های ملی و محلی در میدان آل یاسین و اطراف مسجد مقدس جمکران برنامه‌سازی داشتند و با وجود حضور زائران فراوان و سوژه‌های ناب رسانه‌ای، امکانات کافی برای خدمات‌دهی به آن‌ها فراهم نشده بود.



قائم‌پناه با بیان اینکه رسانه ملی در سال‌های گذشته آنگونه که باید و شاید پای کار نیمه شعبان قم نبوده و ظرفیت‌های آن به‌طور کامل استفاده نشده است، تصریح کرد: رادیو معارف و سایر شبکه‌ها می‌توانند در مسیر اطلاع‌رسانی و برنامه‌سازی، همگام با زائران در مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران عمل و پوشش رسانه‌ای مؤثری ایجاد کنند.



وی به ظرفیت امامزادگان کشور اشاره کرد و گفت: نزدیک به هشت هزار امامزاده در ایران وجود دارند که می‌توانند نقش فعال در مسیرهای زائران و ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی داشته باشند، اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است.



وی افزود: همچنین بیش از سه هزار مبلغ وروحانی در استان قم مستقر هستند که می‌توانند در مسیر و داخل مسجد مقدس جمکران به خدمتگزاری و راهنمایی زائران بپردازند.



مدیر روابط عمومی اوقاف استان قم افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان نهادها و اطلاع‌رسانی منسجم است تا تجربه زائران از خدمات شهری، فرهنگی و مذهبی بهینه شود و مسیر حرکت آنان با نظم و امنیت همراه باشد.



وی در پایان تأکید کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های ملی و محلی و امکانات موجود در امامزادگان و مواکب، می‌توان ایام نیمه شعبان را به فرصتی ارزشمند برای ارتقای فرهنگ انتظار، تقویت فعالیت‌های مذهبی و ایجاد تجربه معنوی مطلوب برای زائران تبدیل کرد.