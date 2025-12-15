به گزارش خبرنگار مهر، صادق چهرقانی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات زائران ویژه ایام نیمه شعبان در قم، ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه اطلاع‌رسانی، آن را یکی از بخش‌های کلیدی در ارائه خدمات به زائران دانست.



وی اظهار داشت: کمیته اطلاع‌رسانی می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و فعالیت منسجم، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به زائران ایفا کند و در عین حال ارتباط مؤثر با مردم و رسانه‌ها را تقویت نماید.



چهرقانی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی و اصحاب رسانه گفت: هدف ما این است که با فعال کردن ظرفیت روابط عمومی نهادهای مختلف و بهره‌گیری از توان رسانه‌های استان، اطلاع‌رسانی شفاف، گسترده و هدفمندی در ایام نیمه شعبان صورت گیرد و زائران بتوانند از خدمات موجود به شکل کامل مطلع شوند.



وی در ادامه به اهمیت تجربه سال‌های گذشته در مدیریت ایام نیمه شعبان اشاره کرد و افزود: تحلیل نقاط قوت و ضعف سال‌های قبل، می‌تواند به ما کمک کند تا با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات را به شکل کیفی و کمی ارتقا دهیم و خلأهای گذشته را پوشش دهیم.



مدیرکل روابط عمومی استانداری قم تأکید کرد: تمرکز اصلی ما فراتر از جنبه‌های عملیاتی و خدماتی است و باید این اقدامات با هدف تقویت فرهنگ انتظار و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای ظهور حضرت حجت (عج) انجام شود.



چهرقانی در خصوص روند کاری کمیته نیز گفت: در نخستین جلسه، نظرات و پیشنهادهای اعضای ستاد جمع‌آوری می‌شود و در جلسات آتی، با طراحی ساختار عملیاتی و زمان‌بندی مشخص، اقدامات لازم به صورت مرحله‌ای و هدفمند دنبال خواهد شد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و توجه به تجارب گذشته، محور اصلی برنامه‌ریزی کمیته خواهد بود تا زائران ایام نیمه شعبان بتوانند از خدمات ارائه شده بهره‌مند شوند و تجربه‌ای مثبت و سازماندهی شده داشته باشند.