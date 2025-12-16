به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، این گروه ۹ محصول سواری خود را از طریق مزایده عمومی عرضه می‌کند. بر این اساس، متقاضیان می‌توانند برای بازدید از خودروها از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر تا روز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴، از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ به محل انبار خودروهای مزایده‌ای شرکت بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص (شهید لشگری)، پلاک ۲۳۷ مراجعه کنند. این بازدید به خریداران فرصت می‌دهد تا از نزدیک با کیفیت و شرایط خودروهای عرضه‌شده آشنا شوند.

در این مرحله از مزایده، خودروهای ریسپکت، مزدا ۳، هونگچی H۵، هاوال H۶، کاپ را B، دیگنیتی پرایم، دیگنیتی پرستیژ، فیدلیتی پرستیژ و اینرودز به متقاضیان واگذار خواهد شد.

متقاضیان متناسب با قیمت کارشناسی شده، قیمت پیشنهادی خود را در همان بازه زمانی به صورت آنلاین از طریق سایت به نشانی Auction.bahman.ir اعلام می‌کنند. در پایان زمان ذکر شده، نتایج مزایده اعلام می‌شود و هر خودرو به بالاترین پیشنهاد قیمت واگذار خواهد شد. این یک فرصت استثنایی برای خرید خودروهای گروه بهمن با قیمتی رقابتی به حساب می‌آید.