به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایزانلو روز سه شنبه در تور رسانهای تعیین تکلیف و صدور اسناد اراضی بایر دولتی که در روستای خرمده شهرستان مانه برگزار شد اظهار کرد: این میزان اراضی در قالب ۲۲ هزار و ۳۶۰ قطعه در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده و برای آنها سند مالکیت صادر شده است.
وی افزود: با صدور این اسناد، اکنون ۵۵.۵۴ درصد از زمینهای کشاورزی استان سنددار شده و روند تثبیت مالکیت بهرهبرداران سرعت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: تلاش میشود صدور اسناد برای سایر اراضی نیز تکمیل شود تا کشاورزان از مزایای قانونی آن بهرهمند شوند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ۱۱ هزار و ۵۱۰ هکتار اراضی بایر کشاورزی در استان شناسایی شد که تاکنون برای پنج هزار و ۸۱۳ هکتار سند صادر شده است.: این اراضی بایر متعلق به شهرستانهای راز و جرگلان، مانه، بام و صفیآباد، اسفراین است که در قالب ۲۶ پلاک است.
وی افزود: یکهزار و ۹۷۳ قطعه اراضی بایری سند دریافت کردهاند که به نام دولت سند زده شده و بعد از تعیین تکلیف به کشاورزان انتقال داده شده است.
وی ادامه داد: طبق پیش بینیهای انجام شده بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان بایر هستند.
