امام جمعه ایلام:پیوند ایران و عراق سدی محکم در برابر نظام استکباری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر سه شنبه در دیدار با هیئت عراقی در سفر به استان ایلام با تأکید بر اینکه امروز تفکر دفاع از مظلوم مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است، گفت: اتحاد راهبردی کشورهای حوزه مقاومت و تعمیق روابط اقتصادی و فرهنگی میان ایران و عراق، کارآمدترین راهکار برای بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه و فشارهای استکبار جهانی است.

وی افزود: این موضوع نشان‌دهنده حقانیت مسیری است که جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران، عراق، لبنان، یمن و سوریه آغاز کرده و امروز نیز با قدرت و اقتدار هر چه بیشتر ادامه دارد.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه جبهه مقاومت اکنون به یک قدرت بازدارنده و تعیین‌کننده در برابر استکبار جهانی تبدیل شده است، افزود: آنچه ملت‌های ایران، عراق و جبهه مقاومت را در کنار یکدیگر قرار داده پیوند عمیق اعتقادی، دین یگانه، پیامبر مشترک و وظیفه شرعی دفاع از سرزمین‌های اسلامی در برابر مهاجمان و فراتر از منافع سیاسی است.

حجت الاسلام کریمی‌تبار بیان کرد: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مانع از شکل‌گیری و استحکام این وحدت میان کشورهای همسایه و ملت‌های مسلمان منطقه شود.

وی با اشاره به پیوندهای دیرینه فرهنگی و اجتماعی دو استان همسایه ایلام و واسط عراق، تصریح کرد: سابقه پیوند و تعامل مردم ایلام با مردم عراق و استان‌های همجوار، ریشه‌ای کهن دارد به‌گونه‌ای که در گذشته‌های دور ارتباط مردم این استان با شهرهای عراق حتی بیشتر از ارتباط با تهران بوده است.

امام جمعه ایلام بیان کرد: وجود پیوندهای سببی و نسبی و حضور بستگان بسیاری از ایلامی‌ها در بغداد و سایر شهرهای عراق، گواهی بر این ادعا است که ما یک خانواده در دو سوی مرز هستیم.

حجت‌الاسلام‌کریمی‌تبار در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای اقتصادی دشمن اشاره کرد و گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو است و کشور عراق نیز به‌نوعی از فشارهای آمریکا رنج می‌برد، توسعه مراوده‌های تجاری و برطرف کردن نیازهای متقابل، یک ضرورت بسیار مهم است.

وی ادامه داد: این هم‌افزایی اقتصادی می‌تواند اثرهای تحریم‌ها را خنثی کرده و رفاه را برای مردم دو کشور به ارمغان آورد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با برشمردن ظرفیت‌های موجود برای همکاری مشترک، گفت: استان ایلام با طبیعتی چهارفصل و جاذبه‌های بکر، ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری طبیعت و سلامت دارد و وجود پزشکان ماهر و مراکز درمانی مجهز فرصتی است تا بیماران عراقی با کم‌ترین هزینه خدمات درمانی باکیفیت دریافت کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کریمی‌تبار افزود: در حوزه‌های علمی و دانشگاهی نیز ظرفیت تبادل دانشجو و طلبه میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های دو کشور وجود دارد که خوشبختانه اکنون نیز شاهد تحصیل دانشجویان عراقی در مراکز علمی و دانشگاهی این استان هستیم و این روند باید تقویت شود.

امام جمعه ایلام با قدردانی از مهمان‌نوازی بی‌نظیر مردم و دولت عراق در ایام اربعین حسینی، گفت: شما با برافراشتن پرچم امام حسین (ع) و خدمت به زائران عتبات عالیات، حماسه‌ای جهانی خلق کردید که ما هرگز قادر به جبران آن حجم از محبت و ایثار نیستیم.

وی بیان کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در استان‌های ایلام و واسط عراق، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر روابط برادرانه میان دو کشور باشیم.