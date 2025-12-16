ارتقای آموزش و تجهیزات ایمنی موتورسواران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیپور عصر سه شنبه در آئین اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران در لاله آباد بابل با اشاره به سهم بالای راه‌های روستایی در شبکه حمل‌ونقل کشور، موتورسواران را اصلی‌ترین ترددکنندگان این محورها دانست و بر لزوم توجه ویژه به آموزش و تجهیزات ایمنی تأکید کرد.

معاون پلیس راه روستایی کشور، با بیان اینکه ایمنی در جاده‌های روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: بیشترین تردد در راه‌های روستایی کشور توسط موتورسواران انجام می‌شود و این موضوع ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنی به‌ویژه کلاه ایمنی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به گستردگی راه‌های روستایی افزود: حدود ۷۰ درصد از راه‌های کشور را محورهای روستایی تشکیل می‌دهند و متأسفانه بیشترین آمار تصادفات نیز در همین مسیرها رخ می‌دهد؛ در این میان، سلامت وسیله نقلیه و رعایت نکات ایمنی نقش مهمی در حفظ جان کاربران راه دارد.

معاون پلیس راه روستایی کشور تأکید کرد: آموزش مستمر راکبان موتورسیکلت، رانندگان ادوات کشاورزی و عابران پیاده ضروری است تا با شناخت شرایط خاص راه‌های روستایی، بتوانند از بروز حوادث و خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام‌شده در این حوزه بیان کرد: در راستای ترویج فرهنگ ایمنی، تعدادی از موتورسواران فاقد کلاه ایمنی در بخش لاله‌آباد بابل، به صورت رایگان کلاه ایمنی دریافت کردند.

علیپور هدف از این اقدام را افزایش ایمنی تردد در جاده‌های روستایی و پیشگیری از حوادث رانندگی عنوان کرد و افزود: فرهنگ‌سازی و آموزش، مهم‌ترین راهکار کاهش تلفات در محورهای روستایی است.