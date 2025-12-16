به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیکوکلام عصر سه شنبه در نشست خبری مسابقه طراحی یادمان شهدای مقاومت در مسجد مقدس جمکران که در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار کرد: ایده طراحی یک گلزار و یادمان شهدا با مشارکت مهندسان استان قم مطرح شد و این مأموریت با نظارت فرماندهی سپاه استان به بسیج مهندسین سپاه واگذار شد.
وی افزود: بر همین اساس، یک مسابقه ملی طراحی و برنامهریزی شده که از هفته بسیج آغاز و فرآیند داوری و اعلام نتایج آن تا دهه مبارک فجر ادامه خواهد داشت تا زمینه انتخاب یک طرح فاخر و ماندگار فراهم شود.
مسئول بسیج مهندسین استان قم با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت ملت ایران گفت: در دوران دفاع مقدس، بسیاری از کشورهای غربی و منطقهای بهطور مستقیم و غیرمستقیم از رژیم بعث عراق حمایت کردند و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پرچمدار اسلام ناب و جبهه مقاومت ایستادند و با این حال، جنگ تحمیلی هشتساله و حتی نبردهای کوتاهمدت اما سنگین بعدی، با عزت و افتخار ملت ایران به پایان رسید.
نیکوکلام ادامه داد: در مسیر این ایستادگی، اقشار مختلف مردم از فرماندهان ارشد ارتش، سپاه و نیروی هوافضا گرفته تا پزشکان، مهندسان، معلمان، خانهداران، دانشآموزان و حتی کودکان، شهدای گرانقدری را تقدیم اسلام و میهن کردند که هر یک نمادی از مقاومت و فداکاری هستند.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه مسجد مقدس جمکران بیان کرد: این مکان مقدس که میعادگاه منتظران واقعی حضرت ولیعصر (عج) است، امروز فراتر از مرزهای جغرافیایی، به نمادی عدالتخواهانه برای همه آزادگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، تبدیل شده و ظرفیت بالایی برای انتقال پیام مقاومت دارد.
مسئول بسیج مهندسین قم تصریح کرد: طراحی یادمان شهدا در جوار مسجد مقدس جمکران، اقدامی ارزشمند و اندیشهای عمیق است که میتواند با خلق یک فضای معماری فاخر، روایتگر مقاطع مختلف مقاومت در طول تاریخ باشد و مفاهیم والایی همچون ایثار، شهادت و انتظار را به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کند.
نیکوکلام افزود: از جمله اهداف این طرح میتوان به بازنمایی جریان مقاومت از رسالت انبیای الهی تا عصر حاضر، تبیین مفاهیمی مانند شهادت، ظهور منجی در ادیان مختلف، تمدن نوین اسلامی، عصر جدید و پیچ تاریخی اشاره کردو همچنین ایجاد بستری مناسب برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و بازدیدهای ملی و بینالمللی با محور ترویج گفتمان مقاومت در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه شهدا زمینهسازان ظهور هستند، گفت: در این یادمان تلاش میشود یاد و خاطره شهدای تمامی ادوار تاریخی گرامی داشته شودروراز شهدای مقابله با استعمار روس و انگلیس در اواخر دوره قاجار تا شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت.
مسئول بسیج مهندسین استان قم در پایان اظهار کرد: علاقهمندان به شرکت در این مسابقه ملی میتوانند تا ۱۲ بهمنماه آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند و نتایج نهایی مسابقه به همراه آئین اهدای جوایز، پنجم اسفندماه اعلام خواهد شد.
