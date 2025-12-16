  1. استانها
مسابقه ملی طراحی یادمان شهدای مقاومت در مسجد جمکران برگزار می‌شود

قم- مسئول بسیج مهندسین استان قم از برگزاری مسابقه کشوری طراحی یادمان شهدای مقاومت در مسجد مقدس جمکران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیکوکلام عصر سه شنبه در نشست خبری مسابقه طراحی یادمان شهدای مقاومت در مسجد مقدس جمکران که در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار کرد: ایده طراحی یک گلزار و یادمان شهدا با مشارکت مهندسان استان قم مطرح شد و این مأموریت با نظارت فرماندهی سپاه استان به بسیج مهندسین سپاه واگذار شد.

وی افزود: بر همین اساس، یک مسابقه ملی طراحی و برنامه‌ریزی شده که از هفته بسیج آغاز و فرآیند داوری و اعلام نتایج آن تا دهه مبارک فجر ادامه خواهد داشت تا زمینه انتخاب یک طرح فاخر و ماندگار فراهم شود.

مسئول بسیج مهندسین استان قم با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت ملت ایران گفت: در دوران دفاع مقدس، بسیاری از کشورهای غربی و منطقه‌ای به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از رژیم بعث عراق حمایت کردند و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پرچمدار اسلام ناب و جبهه مقاومت ایستادند و با این حال، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و حتی نبردهای کوتاه‌مدت اما سنگین بعدی، با عزت و افتخار ملت ایران به پایان رسید.

نیکوکلام ادامه داد: در مسیر این ایستادگی، اقشار مختلف مردم از فرماندهان ارشد ارتش، سپاه و نیروی هوافضا گرفته تا پزشکان، مهندسان، معلمان، خانه‌داران، دانش‌آموزان و حتی کودکان، شهدای گرانقدری را تقدیم اسلام و میهن کردند که هر یک نمادی از مقاومت و فداکاری هستند.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه مسجد مقدس جمکران بیان کرد: این مکان مقدس که میعادگاه منتظران واقعی حضرت ولی‌عصر (عج) است، امروز فراتر از مرزهای جغرافیایی، به نمادی عدالت‌خواهانه برای همه آزادگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، تبدیل شده و ظرفیت بالایی برای انتقال پیام مقاومت دارد.

مسئول بسیج مهندسین قم تصریح کرد: طراحی یادمان شهدا در جوار مسجد مقدس جمکران، اقدامی ارزشمند و اندیشه‌ای عمیق است که می‌تواند با خلق یک فضای معماری فاخر، روایتگر مقاطع مختلف مقاومت در طول تاریخ باشد و مفاهیم والایی همچون ایثار، شهادت و انتظار را به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کند.

نیکوکلام افزود: از جمله اهداف این طرح می‌توان به بازنمایی جریان مقاومت از رسالت انبیای الهی تا عصر حاضر، تبیین مفاهیمی مانند شهادت، ظهور منجی در ادیان مختلف، تمدن نوین اسلامی، عصر جدید و پیچ تاریخی اشاره کردو همچنین ایجاد بستری مناسب برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و بازدیدهای ملی و بین‌المللی با محور ترویج گفتمان مقاومت در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شهدا زمینه‌سازان ظهور هستند، گفت: در این یادمان تلاش می‌شود یاد و خاطره شهدای تمامی ادوار تاریخی گرامی داشته شودروراز شهدای مقابله با استعمار روس و انگلیس در اواخر دوره قاجار تا شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت.

مسئول بسیج مهندسین استان قم در پایان اظهار کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه ملی می‌توانند تا ۱۲ بهمن‌ماه آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند و نتایج نهایی مسابقه به همراه آئین اهدای جوایز، پنجم اسفندماه اعلام خواهد شد.

