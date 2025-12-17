  1. سلامت
پیرصالحی: مقابله با تحریم‌ها یک جنگ واقعی است

رئیس سازمان غذا و دارو، بر نقش حیاتی تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی گفت: تولیدکنندگان و فعالان صنعت کشور، در این وضعیت دشوار که با تحریم‌های سنگین و مشکلات ارزی و ریالی درگیر هستیم، نقش مهمی دارند. این جنگ، یک جنگ واقعی است و امروز تمامی کسانی که در عرصه تولید کشور تلاش می‌کنند، جهادگران و افسران این جنگ هستند.

وی ضمن تقدیر از فعالان صنعت کشور افزود: همه کسانی که با وجود تمام مشکلات، همچنان ادامه دهنده و توسعه دهنده هستند، قابل تقدیرند؛ چرا که ادامه دادن در شرایط سخت، خود یک کار بزرگ است. داروسازانی که در همین سال‌های دشوار نه تنها ایستادگی کردند، بلکه توسعه هم دادند و در همین شرایط سخت، زنجیره ارزش را کامل کردند، کار بزرگی انجام داده‌اند که جای افتخار و تشکر دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: از تمامی تلاشگران صنعت کشور، به ویژه کسانی که در صنعت داروی کشور فعال هستند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ چرا که تلاش برای جان و سلامت انسان‌ها، امری مقدس و شایسته تقدیر است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این تلاش‌ها و همت مضاعف، مسیر توسعه و آبادانی کشور با قدرت بیشتری ادامه یابد و نظام سلامت بتواند پاسخگوی نیازهای مردم در شرایط سخت اقتصادی باشد.

