شیوع آنفلوانزای پرندگان در مرغداری ها به دامپزشکی اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رحیمی در جلسه هماهنگی مسئولان فنی مزارع پرورش طیور استان زنجان، با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت طیور در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه، مسئولان فنی را بازوان اجرایی و نظارتی اداره‌کل دامپزشکی دانست و اظهار کرد: شناسایی زودهنگام، پایش مستمر و کنترل مؤثر بیماری‌ها از وظایف اصلی مسئولان فنی است و سلامت و پایداری تولید در استان به عملکرد دقیق این افراد وابسته است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال و میدانی مسئولان فنی در واحدهای پرورشی افزود: اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، گزارش‌دهی به‌موقع موارد مشکوک و نظارت مستمر بر وضعیت بهداشتی واحدها، نقش اساسی در پیشگیری از بروز بحران‌های بهداشتی در صنعت طیور دارد.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان با هشدار نسبت به خطر بالای آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان و سرعت انتشار این بیماری تصریح کرد: هرگونه تلفات غیرعادی، کاهش مصرف دان، افت تولید یا بروز علائم تنفسی باید بدون هیچ‌گونه تأخیری به دامپزشکی گزارش شود، چراکه حتی تأخیر کوتاه‌مدت می‌تواند موجب گسترش بیماری در سطح استان شود.

رحیمی کنترل کامل و بهداشتی ورود و خروج وسایل نقلیه، نهاده‌ها، نیروی انسانی و بازدیدکنندگان را از الزامات اساسی پیشگیری دانست و گفت: رعایت اصول قرنطینه‌ای و الزامات امنیت زیستی، نخستین و مهم‌ترین خط دفاعی در برابر ویروس آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان محسوب می‌شود.

وی همچنین بر انجام نمونه‌برداری‌های هدفمند و مستمر به‌ویژه در فصول پرخطر، ضدعفونی منظم ورودی‌ها، تجهیزات و لباس کار با مواد مورد تأیید دامپزشکی، جلوگیری از تماس طیور با پرندگان وحشی و نظارت مستمر مسئولان فنی بر این اقدامات تأکید کرد.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مسئولان فنی مزارع پرورش طیور در حفظ سلامت تولید و امنیت غذایی، گفت: کوچک‌ترین غفلت یا تأخیر در گزارش‌دهی می‌تواند به بروز بحران در صنعت طیور استان منجر شود.

به گفته رحیمی، هرگونه جابه‌جایی طیور، تخم‌مرغ، کود و لاشه باید صرفاً با هماهنگی و اخذ مجوز از اداره‌کل دامپزشکی انجام شود، زیرا جابه‌جایی‌های غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل انتشار بیماری به شمار می‌رود.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان در پایان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان فنی مزارع پرورش طیور، بر ضرورت هوشیاری دائمی، آمادگی واکنش سریع در شرایط مشکوک، اطلاع‌رسانی و آموزش مستمر کارگران و مدیران واحدها و همکاری نزدیک با دامپزشکی استان برای جلوگیری از ورود و گسترش آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در استان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مسعود ابراهیم‌پور، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور استان زنجان، ضمن تشریح وظایف قانونی و حرفه‌ای مسئولان فنی، به چالش‌های موجود در حوزه بهداشت طیور اشاره کرد و گفت: تقویت تعامل، هم‌افزایی و همکاری سازنده میان مسئولان فنی و مجموعه دامپزشکی استان، نقش مؤثری در ارتقای سطح بهداشتی و مدیریت مؤثر بیماری‌ها در واحدهای پرورش طیور دارد.