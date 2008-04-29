سوء استفاده غرب از المپیک و حقوق بشر/بحران تبت بهانه ای برای تضعیف چین

در حالی که بحران تبت در مرکز توجهات مردم جهان قرار گرفته است؛دولت چین، دالایی لاما رهبر روحانی بودائیان را به جدایی طلبی متهم کرده و به حامیان دالایی لاما درباره دخالت در امور داخلی این کشور هشدار داده است .

دالایی لاما و حامیان غربی وی، دولت چین را به تلاش برای نسل کشی فرهنگی و تلاش برای تغییر جغرافیای جمعیتی تبت متهم می کنند.

شورشیان تبتی معتقدند : در شورشهای اخیر در تبت، بیش از صد نفر کشته و زخمی شدند.

دولت چین در حالی با این بحران روبرو شده است که در حال برنامه ریزی بازیهای تابستانی در پکن است .

مروری بر تاریخ تبت

امپراطوری مغول، در قرن سیزدهم، بودائیسم تبت را به عنوان دین رسمی کشور پذیرفت و حتی در زمان غلبه سلسله مینگ در سالهای 1370 هم، بودائیسم تبت، دین غالب در این منطقه بود.

در سال 1913 در زمانی که چین با جنگ داخلی و هرج و مرج روبرو بود؛تبت با حمایت امپراطوری بریتانیا اعلام استقلال کرد و تا ماه می سال 1950 که جنگ داخلی در چین پایان یافت و چهار ماه بعد از پایان جنگ داخلی در این کشور، ارتش چین به این منطقه حمله کرده و این منطقه را دوباره به خاک این کشور بازگرداند.

در این منطقه هفت میلیون تبتی زندگی می کنند و سه میلیون نفر در خود تبت و بقیه در منطقه "سی چوان" ،"گان سو"و"کوین قای" در همسایگی تبت زندگی می کنند .

اولین دلیل شورش تبتی ها تغییرجغرافیای جمعیتی این منطقه در اثرمهاجرت چینی ها به این منطقه بوده است؛ به طوری که اکنون تعداد چینی های ساکن تبت از تعداد تبتی ها بیشتر است .

دولت چین به مدرنیزه کردن تبت همت گماشت و برق، بیمارستان، آموزش، جاده، و راه آهن را به این منطقه آورد و با خرافات و سنتهای مخرب محلی در این منطقه مبارزه کرد .

دالایی لاما در جستجوی چیست ؟

راه حلی که دالایی لاما برای حل این بحران پیشنهاد کرده است : پذیرش حضور نظامی چین و حاکمیت سیاسی چین بر تبت در عوض خودمختاری داخلی در تبت و توقف مهاجرت چینی ها به این منطقه و اجازه دولت چین به دالایی لاما برای بازگشت به این منطقه است .

رهبر بودائیان تبت در نامه ای به رئیس جمهوری چین خواستار اعزام نمایندگان وی به تبت برای کاهش تنشها شده است .

دالایی لامای 72 ساله پس از شورش ناموفق در سال 1959 از تبت گریخته و در شمال هند زندگی می کند.

نقش آمریکا اتحادیه اروپا و هند در این منطقه از چین

هند به عنوان رقیب چین در فلات تبت که بر شمال این کشور گسترده است به دنبال دور کردن چین از این منطقه استراتژیک است .

برخی کشورهای اتحادیه اروپا و شمال آمریکا هم خواستار تحریم المپیک پکن و بعضی دیگر خواستار تحریمهای تجاری علیه پکن هستند .

به گزارش مهر، اخیرا،آمریکا چین را از لیست کشورهای ناقض حقوق بشر درآورد،اما وضعیت حقوق بشر دراین کشور را دور از استانداردهای جهانی دانست .

آمریکا، چین را به نقض حقوق اقلیتهای مسلمان و بودایی دراین کشورمتهم کرده است .

غرب خواهان ایجاد تفرقه قومی در چین با تحریک قومیتهای مختلف در این کشور است .

در چنین شرایطی، بحران تبت در حال صدمه زدن به روابط اقتصادی و تجاری فرانسه و چین در پی حمایت فرانسه از دالایی لاماست ؛ "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه ، در یک نطق تلویزیونی به مناسبت اولین سالگرد ریاست جمهوری خود و چهار ماه مانده به برگزاری بازیهای المپیک چین، خواستار فراهم شدن شرایط انجام گفتگوها میان "دالایی لاما" و مقامهای دولت چین شد و افزود: من نمی توانم آنچه را که در تبت رخ داده، بپذیرم.

وی ضمن حمایت از خودمختاری بخش تبت، با استقلال آن مخالفت کرد. چین هشدار داده است هرگونه حرکت آمریکا یا هند را در این ناحیه با سخت ترین واکنش روبرو خواهد شد .

همچنین " یانگ جیه چی " وزیر امور خارجه چین ، اخیرا در در یک کنفرانس مطبوعاتی سالانه درحاشیه پارلمان این کشور، مطرح شدن نقض حقوق بشر درچین از سوی آمریکا را بهانه این کشور برای دخالت درمسائل داخلی چین عنوان و این نوع برخورد آمریکا را ناشی از داشتن ذهنیات دوران جنگ سرد برای تقابل با چین دانست .

یک کارشناس موسسه تحقیقات سیاسی اسلام آباد در گفتگو با مهر،تصریح کرد :غرب به ویژه آمریکا برای تضعیف چین تلاش می کنند؛ غربیها با ایجاد یک فضای تبلیغاتی گسترده علیه دولت چین تحت عنوان حمایت از دالای لاما در حال تقابل با رشد اقتصادی و سیاسی چین هستند.

دکتر "رشید احمد ملک" ادامه داد : چین هوشیارانه در حال فرو نشاندن بحران است و این موضوع هرگز نخواهد توانست به ثبات چین لطمه بزند یا پروسه رشد چین راکند نماید .

این کارشناس مسائل سیاسی درباره آنچه دالایی لاما و پیروانش خواهان هستند، هم افزود : دالایی لاما و مردم تبت خواهان جدایی از چین نیستند و این یک توطئه رسانه ای علیه چین از سوی دولتهای غربی است که در حال القای تفکرات جدایی طلبانه در مناطق مختلف چین و از جمله تبت هستند.

وی افزود: دالایی لاما خواهان خودمختاری ایالتی تحت نظر دولت چین است و آنچه آنها می خواهند حقوق مدنی و شهروندی بیشتر برای رسیدن به خواسته های ایدئولوژیکشان است .

این تحلیلگر پاکستانی موضع پاکستان را هم حمایت از دولت چین در مقابل توطئه های خارجی دانست و افزود : پاکستان عمیقا نگران ادامه روند کنونی در این کشور است .

"منیر محمد" تحلیگر روزنامه آبزرور پاکستان هم غرب را در تلاش برای استفاده تبلیغاتی از المپیک و حقوق بشر برای نشان دادن نبود دموکراسی و عدم رعایت حقوق بشر در چین عنوان کرد .

این کارشناس موسسه تحقیقات سیاسی اسلام آباد دالایی لاما را فردی صلح طلب در تلاش برای مذاکره با چین اعلام کرد و افزود : غرب خواهان ایجاد تفرقه قومی در چین با تحریک قومیتهای مختلف در این کشور است

این تحلیلگر پاکستانی واکنش دولت چین به شورشهای اخیر بودائیان تبتی را واکنشی منطقی و تلاش برای دفاع از امنیت ملی و آرامش شهروندان این کشور اعلام کرد وگفت: چین عمیقا نگران تمامیت ارضی و حقوق مدنی شهروندان خود برای داشتن آرامش است .