 گمرک ماهیرود رتبه نخست صادرات ایران به افغانستان را کسب کرد

سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با مهر با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تجارت خارجی کشور اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش گمرکات کشور، در ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ مجموع صادرات ایران به کشور افغانستان از ۷۱ گمرک فعال کشور، ۴ میلیون و ۲۶۲ هزار تن بوده که از این میزان، یک میلیون و ۵۴۰ هزار تن معادل ۳۶ درصد، صرفاً از گمرک ماهیرود خراسان جنوبی انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه گمرک ماهیرود از نظر وزنی در صدر گمرکات کشور قرار گرفته است، افزود: این آمار، خراسان جنوبی را در جایگاه نخست صادرات به افغانستان در سطح ملی قرار داده و نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه تجارت مرزی و صادرات غیرنفتی است.
استاندار خراسان جنوبی این موفقیت را حاصل برنامهریزی، تقویت زیرساختهای مرزی، همراهی فعالان اقتصادی و تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: توسعه صادرات، بهویژه از مسیر گمرک ماهیرود، نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و تقویت دیپلماسی اقتصادی استان دارد.
هاشمی خاطرنشان کرد: با تداوم حمایت از صادرکنندگان و تسهیل فرآیندهای گمرکی، میتوان سهم خراسان جنوبی از بازار افغانستان و سایر کشورهای هدف را بیش از پیش افزایش داد.
