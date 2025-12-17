نگرش الهی به فرزندآوری، کلید عبور از موانع فرهنگی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی حسینخانی، مدیر گروه اخلاق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) صبح چهارشنبه در کرسی ترویجی «اخلاق فرزندآوری با تأکید بر دیدگاه حضرت آیتالله علامه مصباح یزدی» که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نگاه الهی به مقوله فرزندآوری اظهار کرد: در مسئله فرزندآوری نباید نگاه صرفاً مادی و اقتصادی داشت، بلکه لازم است نگرشی الهی و توحیدی بر این موضوع حاکم شود؛ چراکه فرزند، صرفاً یک پدیده زیستی یا اقتصادی نیست، بلکه نعمتی الهی و بخشی از رسالت انسان در نظام خلقت است.
وی با اشاره به برخی انگیزهها و نگرشهای نادرست در جامعه افزود: متأسفانه گاهی مشاهده میشود که برخی زوجها حتی در ابتدای ازدواج شرط میکنند که فرزندی متولد نشود یا اصل فرزندآوری را به تعویق میاندازند و این نوع نگرش، نگرشی صحیح و دینی نیست و باید اصلاح شود و همچنین کمفرزندی نیز بهعنوان یک مطلوب اجتماعی و دینی مطرح نیست و نباید بهعنوان یک ارزش تلقی شود.
مدیر گروه اخلاق مؤسسه امام خمینی (ره) یکی از اصول مهم در این حوزه را تسریع در فرزندآوری دانست و گفت: برخی خانوادههایی که تازه شکل میگیرند، با فاصلهگذاریهای طولانی میان ازدواج و تولد فرزند یا میان فرزندان، عملاً فرزندآوری را به تعویق میاندازند. این تأخیرها در بسیاری از موارد منجر به کاهش تعداد فرزندان یا حتی عدم تحقق فرزندآوری میشود.
وی با تأکید بر نقش عوامل تربیتی و وراثتی در شکلگیری شخصیت انسان تصریح کرد: وراثت یکی از عوامل مهم در شکلگیری شخصیت انسان است و از همین رو، طهارت، پاکی و سلامت اخلاقی والدین در زمان فرزندآوری اهمیت ویژهای دارد و اگر فرزندآوری بهدرستی و با رعایت موازین اخلاقی و دینی صورت گیرد، آثار مثبت آن در شخصیت و اخلاق فرزند نمایان خواهد شد.
حجتالاسلام حسینخانی با اشاره به آموزههای دینی درباره انعقاد نطفه گفت: در آیات و روایات به این نکته توجه داده شده است که اگر نطفه بهصورت ناپاک منعقد شود، شیطان میتواند در آن تأثیرگذار باشد، همچنین تغذیه پاک و مطهر والدین، بهویژه در دوران پیش از بارداری، نقش مؤثری در شکلگیری ویژگیهای اخلاقی و روحی فرزندان دارد.
وی ادامه داد: موقعیتگزینی برای انعقاد نطفه نیز بسیار مهم است؛ هم از نظر زمان و هم از نظر مکان و در تعالیم دینی، زمانها و مکانهایی بهعنوان شرایط مطلوب برای فرزندآوری معرفی شدهاند که رعایت آنها میتواند زمینهساز تولد فرزندانی با خصوصیات اخلاقی مطلوب باشد.
مدیر گروه اخلاق مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به تزاحمات جدی در حوزه فرزندآوری اظهار کرد: یکی از مهمترین تزاحمات، تزاحم میان فرزندآوری و تحصیل علم است و برخی افراد بهصورت افراطی بر تحصیلات دانشگاهی و ادامه تحصیل تأکید میکنند و فرزندآوری را به بعد از پایان تحصیلات موکول میکنند، در حالی که تحقیقات نشان داده است میان سطح تحصیلات و تعداد فرزندان، ارتباط معکوس وجود دارد.
وی افزود: انسان باید در زندگی خود اولویتبندی داشته باشد و اگر اصل موضوع فرزندآوری بهدرستی درک شود، بسیاری از این تزاحمات با آگاهی از موقعیتها و تنظیم اولویتها قابل حل خواهد بود.
حجتالاسلام حسینخانی تأکید کرد: نباید میان تمایلات درونی و رسالتهای الهی خلط صورت گیرد و بخشی از این تزاحمات به اشتغال، تحصیل و خودحمایتی بازمیگردد، اما اگر رسالت الهی انسان در تشکیل خانواده و فرزندآوری مقدم دانسته شود، میتوان این تعارضها را مدیریت و حل کرد.
وی با استناد به دیدگاههای علامه مصباح یزدی (ره) گفت: علامه مصباح معتقد بودند که موانع رشد جمعیت بسیار است، اما ریشه اصلی آنها در فرهنگ غلط نهفته است و اگر فرهنگ اصلاح شود و تعهد دینی در افراد تقویت گردد، بسیاری از این موانع خودبهخود برطرف خواهد شد. بخشی دیگر از این موانع نیز به زمان ازدواج و نحوه انتخاب همسر بازمیگردد.
مدیر گروه اخلاق مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: مشکلات اقتصادی یکی از موانع جدی ازدواج و فرزندآوری است، اما اگر انسان در انتخاب همسر دقت لازم را داشته باشد و معیارهای صحیح را مدنظر قرار دهد، میتواند این مانع را مدیریت کند.
وی تزاحم میان فرزندآوری و مسائل اقتصادی را از دیگر چالشهای جدی دانست و گفت: در این حوزه میتوان از نظر کارشناسان اقتصادی بهره گرفت، اما مهمتر از آن، باور قلبی به رزاق بودن خداوند است. اگر انسان به این باور برسد که خداوند روزیرسان است، بسیاری از نگرانیهایی که ریشه در دوران جهالت دارد، تکرار نخواهد شد.
حجتالاسلام حسینخانی با اشاره به برخی دشواریهای مطرحشده در فرزندآوری بیان کرد: گاهی گفته میشود که فرزندپروری دشوار است یا شرایط اقتصادی اجازه نمیدهد، در حالی که بر اساس تعالیم دینی، اگر همسرگزینی بهدرستی انجام شود و بنیان خانواده بر پایه ایمان و عقلانیت شکل گیرد، بسیاری از این نگرانیها کاهش مییابد.
وی در پایان، بحث معلولیتهای ژنتیکی را از دیگر تزاحمات مطرح در حوزه فرزندآوری دانست و تأکید کرد: این مسئله نیز نیازمند بررسی علمی، مشاوره تخصصی و نگاه متعادل است و نباید به بهانه آن، اصل فرزندآوری کنار گذاشته شود.
