آیت الله سعیدی: نماز معیار سنجش اعمال و محور تربیت دینی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد سعیدی ظهر چهارشنبه در اجلاس نماز استان قم گفت: نماز به‌گونه‌ای است که اگر به‌درستی اقامه نشود، به سایر اعمال انسان نیز توجهی نمی‌شود، نه به این معنا که اعمال دیگر ناقص یا باطل باشند، بلکه از اساس مورد بررسی قرار نمی‌گیرند و این خود نشان‌دهنده اهمیت و عظمت این فریضه الهی است.



امام جمعه قم با اشاره به سیره حضرت ابراهیم علیه‌السلام افزود: در ماجرای هجرت این پیامبر الهی از بابل، پس از آنکه معجزه بزرگ الهی در ماجرای آتش رخ داد و آتش به اذن خداوند بر او سرد و سالم شد، با وجود مشاهده این نشانه روشن، اهل لجاجت ایمان نیاوردند و حتی شرایطی را فراهم کردند که حضرت ابراهیم مجبور به ترک آن سرزمین شود.



وی ادامه داد: حضرت ابراهیم علیه‌السلام به همراه خانواده خود هجرت کرد و در مسیر، خداوند متعال فرزندی به او عطا فرمود، اما بر اساس تقدیر الهی، میان حضرت ساره و حضرت هاجر جدایی افتاد و حضرت هاجر و فرزندش در سرزمین وحی، مکه معظمه، اسکان داده شدند، سرزمینی که آن روزها فاقد امکانات ظاهری بود، اما به اراده الهی به کانون توحید تبدیل شد.



آیت الله سعیدی با اشاره به دعای حضرت ابراهیم علیه‌السلام اظهار کرد: آن پیامبر بزرگوار با یک هدف متعالی، خانواده خود را در کنار بیت‌الله رها کرد و از خداوند خواست این اقدام برای اقامه نماز باشد و این نشان می‌دهد که اقامه نماز، محور اصلی این هجرت بزرگ و تحمل همه سختی‌ها بوده است.



وی با بیان اینکه اقامه نماز نیازمند فراهم بودن بستر و زمینه اجتماعی است، افزود: نماز تنها قرائت الفاظ نیست، بلکه باید در دل جامعه جای بگیرد و آثار تربیتی آن در رفتار و تعهد افراد نمود پیدا کند و هر نشست و برنامه مرتبط با نماز باید خروجی تربیتی و تعهدآفرین داشته باشد.



امام جمعه قم با تأکید بر توجه قلبی در نماز گفت: انسان در نماز با خدای خالق، غنی، رحمان، رحیم و قهار سخن می‌گوید و شایسته نیست در چنین لحظاتی دل و ذهن او مشغول امور جانبی باشد و توجه، خشوع و حضور قلب، روح نماز را شکل می‌دهد.



وی با اشاره به اهمیت دعا و ارتباط صادقانه با خداوند تصریح کرد: اگر انسان به محتوای دعاها دقت کند، به حالت شرمندگی در برابر پروردگار می‌رسد و همین توجه، زمینه توبه، بازگشت و اصلاح رفتار را فراهم می‌کند.



سعیدی با بیان نمونه‌هایی از اهتمام بزرگان دین به نماز افزود: برخی از مراجع بزرگ، به دلیل احساس کوتاهی در کیفیت نماز، عبادات سال‌های گذشته خود را اعاده کرده‌اند و این نشان‌دهنده حساسیت فوق‌العاده آنان نسبت به صحت و حقیقت نماز است.



وی در پایان با تأکید بر اخلاص در عبادت اظهار کرد: نماز باید کاملاً برای خدا باشد و آمیختن آن با انگیزه‌های غیرالهی، روح عبادت را تضعیف می‌کن و آنچه از نماز انتظار می‌رود، بندگی خالصانه و توجه کامل به خداوند متعال است.