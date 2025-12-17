به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کیش جزیرهای است که نامش همیشه با آفتاب، آرامش و تفریحات دریایی گره خورده است. حتی اگر بارها به کیش سفر کرده باشید، باز هم جذابیت تفریحات آبی آن مثل روز اول وسوسهتان میکند. از پاراسل و غواصی گرفته تا شاتل و فلای بورد، هرکدام تجربهای دارند که در هیچ جای دیگر ایران تکرار نمیشود. اما میان اینهمه گزینه، همیشه یک سوال پرتکرار وجود دارد: بهترین کلوپ دریایی کیش کدام است؟
وقتی با تور کیش به این جزیره زیبا میروید، معمولاً همهچیز از قبل منظمتر و هماهنگتر است. همین موضوع باعث میشود انتخاب کلوپ دریایی و رفتوآمد به آن سادهتر شود و با خیال راحتتری سراغ تجربههای هیجانانگیز بروید. داشتن یک تور مشخص و برنامهریزیشده کمک میکند بیشتر زمانتان را صرف لذتبردن از تفریحات آبی کنید.
در ادامه، به معرفی بهترین کلوپهای تفریحات دریایی کیش میپردازیم؛ جایی که میتوانید با شناختی کاملتر، مناسبترین کلوپ را بر اساس سلیقه، بودجه و نوع تفریح دلخواهتان انتخاب کنید.
لیست کامل کلوپ های ساحلی کیش
در کیش آنقدر تعداد کلوپهای تفریحات دریایی زیاد است که اگر بدون شناخت وارد ساحل شوید، احتمالاً انتخاب برایتان سخت میشود. داشتن لیست کامل کلوپهای کیش کمک میکند قبل از سفر بدانید دقیقاً کدام مجموعه مناسب سلیقه و بودجه شماست و تجربهتان از تفریحات آبی دلچسبتر شود.
با رزرو هتل کیش در نزدیکی سواحل تفریحی، هم میتوانید از اقامتی دلپذیر در هتل بهرهمند شوید و با استراحتی مناسب، انرژی لازم را برای تفریح به دست آورید و هم انتخاب کلوپ و رفتوآمد به آن بسیار سادهتر میشود. خیلی از هتلهای ساحلی به معروفترین کلوپها نزدیکاند و حتی بعضیها تخفیف یا ترانسفر برای مهمانانشان در نظر میگیرند.
اگر هتل شما در محدوده ساحل مرجان، دامون، داریوش یا اسکله تفریحی قرار داشته باشد، تقریباً در چند قدمی بهترین کلوپهای کیش خواهید بود. در جدول زیر فهرست کاربردی و بهروز کلوپهای تفریحات دریایی کیش را میبینید تا انتخاب برایتان راحتتر باشد.
|
نام کلوپ دریایی
|
آدرس
|
کلوپ ساحلی مارینا کیش
|
بلوار مرجان، میدان حافظیه، کلوپ مارینا
|
مرکز غواصی کیش
|
میدان ساحل، پشت هتل شایان / نزدیکی اسکله تفریحی
|
کلوپ ساحلی اسکوبا کیش
|
پارک ساحلی مرجان، خیابان مرجان ۵، نزدیک مسیر دوچرخهسواری، رستوران ساحلی بلوند و هتل یاقوت
|
کلوپ ساحلی پدیده کیش
|
بلوار سنایی، بلوار اندیشه، پشت مسجد امیرالمومنین
|
کلوپ ساحلی دلفین کیش
|
بلوار سنایی، بلوار اندیشه، پشت مسجد امیرالمومنین
|
کلوپ ساحلی ناتیلوس کیش
|
نزدیک پارک اسکیتبرد و ساحل سیمرغ
|
کلوپ مارین دریا کیش
|
نزدیکی ساحل مرجانی و هتل دیدنیها
|
کلوپ ساحلی نگین خلیج فارس کیش
|
انتهای بلوار اندیشه، نزدیک مسجد امیر و مجتمع تفریحات دریایی آوای خلیج فارس
|
مجتمع دنیای زیر آب کیش
|
پارک ساحلی سیمرغ، پشت هتل کوثر
|
کلوپ دریایی آکواریوس کیش
|
انتهای بلوار هرمز، نزدیک برجهای ساحلی پرشین و ساحل دامون
|
کلوپ ساحلی سیمن کیش
|
اسکله دامون، ساحل دامون
|
کلوپ ساحلی سیشل کیش
|
نزدیکی پارک اسکیتبرد و ساحل سیمرغ، خیابان مرجان، مرجان ۱۱
|
کلوپ دریایی کشتی یونانی کیش
|
بلوار اندیشه، نزدیک مسجد امیر
|
کلوپ دریایی آتلانتیس کیش
|
نوار ساحلی پارک سیمرغ
|
مرکز مرجان (کلوپ دریایی مرجان)
|
محدوده ساحل مرجان
|
مرکز غواصی بانوان کیش
|
کلوپ اختصاصی بانوان
|
مرکز اسکوتر غواصی کیش
|
کلوپ ویژه اسکوتر و غواصی
|
کلوپ دریایی داریوش کیش / مرکز داریوش
|
ساحل هتل داریوش
کلوپ تفریحات ساحلی مارینا پارک کیش
اولین کلوپی که در لیست بهترین کلوپ های ساحلی کیش به شما معرفی خواهیم کرد، کلوپ تفریحات ساحلی مارینا پارک کیش است؛ مجموعهای مدرن، مجهز و خوشساخت که تقریباً هر چیزی از یک کلوپ حرفهای تفریحات دریایی انتظار دارید در آن پیدا میشود. کارناوال به عنوان ارائه دهنده تمامی خدمات سفر و گردشگری از قبیل رزرو بلیط هواپیما، هتل، تور و … در خصوص این کلوپ گفته:
این کلوپ که بخشی از مجموعه اقامتی تفریحی مارینا پارک هتل محسوب میشود، امکان انجام انواع تفریحات آبی مانند پاراسل، پدل بورد، تیوب سواری و گشت دریایی با شناورهای فرانسوی را برای گردشگران فراهم میکند و یک روز هیجان انگیز و پرنشاط را برایشان رقم میزند.
کلوپ ساحل مرجان
اگر بخواهیم از بین تمام کلوپها یک نام آشنا و همیشه شلوغ را انتخاب کنیم، بدون تردید کلوپ ساحل مرجان در رتبه بندی کلوپ های کیش یکی از اولین گزینههاست. جایی که تقریباً هر تفریح آبی که در ذهن دارید در آن قابل انجام است.
از غواصی گرفته تا پاراسل، جت اسکی، شاتل، فلای بورد و … همهچیز در این کلوپ پیدا میشود و همین تنوع بالا باعث شده خیلیها مرجان را بهترین کلوپ تفریحات دریایی کیش بدانند.
همانطور که گفته شد در رتبه بندی کلوپ های کیش معمولاً مرجان جزو سه گزینه اول قرار میگیرد و دلیلش هم ساده است: تجهیزات استاندارد، تیم حرفهای و تجربهی طولانی در ارائه تفریحات آبی.
کلوپ باراکودا؛ کلوپ مناسب غواصی کیش
اگر هدف اصلیتان غواصی است و میخواهید تجربهای واقعی از دنیای زیر آب داشته باشید، باراکودا انتخاب شماره یک شماست. این مجموعه یکی از حرفهایترین مربیان غواصی در کیش را در اختیار دارد و تجهیزاتش بهروز و استاندارد هستند.
باراکودا مسیرهای غواصی اختصاصی دارد؛ مسیرهایی که به صخرههای مرجانی سالم و نقاط عمیق و کمعمق منتهی میشوند. کیفیت عکس و فیلمهای زیر آب در این کلوپ هم بسیار بالاست. بسیاری از مسافران با تجربه میگویند غواصی با باراکودا، بهترین بخش سفرشان به کیش بوده و کاملاً قابل درک است؛ چون این کلوپ در رتبهبندی کلوپهای غواصی کیش همیشه یکی از اولهاست.
کلوپ دلفین
گاهی سفر با خانواده یا همراهان مسنتر باعث میشود بخواهید جایی آرامتر و کمجمعیتتر را انتخاب کنید. در این شرایط کلوپ دلفین بهترین گزینه است. ساحل آرامتر، نظم بیشتر و برخورد صمیمی پرسنل باعث شده این مجموعه یکی از بهترین کلوپ های ساحلی کیش برای خانوادهها باشد. برای راحتی بیشتر نیز میتوانید از طریق کارناوال هتلی نزدیک به این کلوپ را رزرو نمایید.
تفریحاتی مثل پاراسل، شاتل، قایقهای تندرو و غواصی مقدماتی در این کلوپ با استاندارد خوبی ارائه میشود و محیط امن و کمازدحام باعث میشود تجربهتان بیاسترستر باشد. اگر همراه کودک سفر میکنید یا اولین بار است تفریحات دریایی را امتحان میکنید، دلفین بدون تردید گزینهای ایدهآل است.
کلوپ سیمرغ؛ کلوپ اقتصادی در کیش
همه دنبال لوکسترین گزینه نیستند؛ خیلیها میخواهند با هزینه کمتر هم از تفریحات آبی لذت ببرند. کلوپ سیمرغ دقیقاً برای همین مسافران طراحی شده. این کلوپ شاید فضای لوکس نداشته باشد، اما خدماتش استاندارد است و قیمت تفریحات در آن نسبت به دیگر مجموعهها مناسبتر است.
در سیمرغ میتوانید پاراسل، قایق تندرو، غواصی مقدماتی، جت اسکی و اسکوتر دریایی را با قیمت مناسبتری تجربه کنید. اگر میخواهید چند تفریح مختلف را در یک روز انجام دهید و هزینههایتان مدیریت شود، سیمرغ یکی از بهترین کلوپهای تفریحات دریایی کیش برای شماست.
کلام پایانی
در جزیرهای مثل کیش که تفریحات آبی بخش مهمی از سفر را میسازد، انتخاب درست کلوپ اهمیت زیادی دارد. حالا با داشتن لیست کامل کلوپهای کیش و شناخت ویژگیهای هرکدام، میتوانید با خیال راحت مجموعهای را انتخاب کنید که با بودجه، سلیقه و میزان هیجانی که میخواهید، هماهنگ باشد.
پرسشهای متداول
رتبهبندی کلوپهای کیش بر چه اساسی انجام میشود؟
رتبهبندی معمولاً بر اساس ایمنی، کیفیت تجهیزات، رضایت کاربران، تنوع تفریحات، قیمتگذاری و موقعیت مکانی انجام میشود. کلوپ مرجان، مارینا و باراکودا معمولاً در رتبههای اول قرار دارند.
برای انتخاب کلوپ تفریحات دریایی کیش به چه نکاتی توجه کنیم؟
در انتخاب بهترین کلوپ باید به ایمنی و تجهیزات استاندارد، تجربه مربیان، موقعیت مکانی و نزدیکی به ساحلهای اصلی توجه داشته باشید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما