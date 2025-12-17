بهشتی: نقش خانواده و نماز در مقابله با جنگ نرم دشمنان کلیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جواد بهشتی ظهر چهارشنبه در اجلاس استانی نماز قم که در سالن مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در قم برگزار شد، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع بانوان و مداحان اظهار داشت که امروز کشور در وسط یک جنگ قرار دارد که ماهیت آن بیش از هر چیز فکری، عقیدتی و نرم‌افزاری است و نه صرفاً نظامی.



وی گفت: برای مقابله با این جنگ پیچیده، بازگشت به الگوهای موفق دینی به ویژه حضرت رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم ضروری است. بهشتی افزود: شهید بهشتی حضرت رسول را موفق‌ترین انسان روی زمین توصیف کرده‌اند و بررسی زندگی ایشان نشان می‌دهد که چگونه با وجود دشواری‌ها و فشارهای فراوان توانستند مأموریت الهی خود را به پایان برسانند.



این کارشناس مذهبی ادامه داد: راز موفقیت پیامبر اکرم در قرآن کریم و به ویژه در آیاتی با تعبیر محوری «اصبر» یا «فاصبر» قابل مشاهده است که پس از این تعبیر، خداوند توصیه‌هایی چون تسبیح، حمد، مقاومت و اقامه نماز را به پیامبر خود ارائه می‌دهد. وی افزود: تعبیر «و استعنوا بالصبر و الصلاة» نمونه‌ای برجسته از این توصیه‌هاست که اهمیت صبر و ارتباط مستمر با خداوند را نشان می‌دهد.



بهشتی با تأکید بر جایگاه نماز در زندگی دینی بیان کرد: نماز رابطه‌ای عاشقانه و عارفانه میان انسان و خداوند است و حتی در شرایط سخت و میدان نبرد، این ارتباط الهی باید حفظ شود. وی گفت: نمونه‌ای از این اهمیت، امام حسین علیه‌السلام است که در وسط معرکه با اقامه نماز، تلاوت قرآن و استغفار، فرصت تقرب به خداوند را به حداکثر رساندند.



وی وی به یافته‌های بیش از ۱۰۰ پژوهش در حوزه نماز اشاره و اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد افراد مورد مطالعه، نمازخواندن در محیط خانه و خانواده را تجربه کرده‌اند و بیش از ۹۰ درصد نیز نقش ویژه مادران را در شکل‌گیری و استمرار این رفتار دینی مؤثر دانسته‌اند.



وی افزود: بر همین اساس، اجلاس‌های نماز باید به دقت بیشتری به نقش خانه و خانواده در ترویج و تحکیم نماز توجه کنند و برنامه‌ریزی‌های خود را با این نگاه اصلاح نمایند. بهشتی با تأکید بر نقش مادران در جنگ نرم اظهار داشت: مادران می‌توانند با تربیت درست فرزندان و ایجاد بستر معنوی در خانواده، نقش محوری در مقابله با توطئه‌های دشمن و تربیت جامعه ایفا کنند.



این استاد حوزه و دانشگاه در پایان سخنان خود بر ضرورت اتصال انسان به خداوند از طریق نماز و قرآن تأکید کرد و گفت: در مواجهه با تهدیدها و فشارهای دشمن، استناد به آموزه‌های دینی و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده می‌تواند ابزار مؤثری برای حفظ جامعه باشد.