اختصاص بیش از ۳۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای گردشگری کرمانشاه

داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص بیش از ۳,۸۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از ۱۵ طرح گردشگری خبر داد و گفت: در راستای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به استان در بهار ۱۴۰۴، ۹ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند که برای آن‌ها مجموعاً ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این طرح‌ها در مرحله اقدام برای پرداخت تسهیلات قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری کامل، برای ۱۳۵ نفر فرصت شغلی مستقیم فراهم شود.

فرمانی همچنین به طرح‌های تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: در قالب این تبصره قانونی، ۶ طرح سرمایه‌گذاری دیگر نیز در حال پیگیری هستند که مجموعاً ۶۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شده و ایجاد ۵۷ فرصت شغلی جدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل است و تلاش ما بر این است که با تسهیل روند پرداخت تسهیلات و رفع موانع اداری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان و ارتقای ظرفیت پذیرش گردشگران به شکل مؤثر دنبال شود.