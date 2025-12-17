سیناییان: بیش از ۷ میلیارد تومان اعتبار به هنرمندان اختصاص یافت

محمد سیناییان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ به شهرستان شیروان اختصاص یافت که در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد.

وی افزود: این اعتبار با اولویت ۲ گروه اصلی یعنی زنان سرپرست خانوار و تولیدکنندگان روستایی و عشایری فعال در حوزه صنایع دستی اختصاص می‌یابد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیروان بیان کرد: بخشی از این اعتبار از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه و باقی منابع از طریق بنیاد علوی و بنیاد برکت توزیع می‌شود.

این مسؤول ضمن تأکید بر اینکه این امر تأثیر بسزایی در اشتغال روستایی، عشایری و بانوان خواهد داشت، بیان کرد: شرط اصلی برای دریافت این تسهیلات داشتن مجوز تولید صنایع دستی است.

لازم به ذکر است؛ این تسهیلات ۴ درصدی با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه پرداخت می‌شود.