به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله نوری همدانی به نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی (ره) به شرح زیر است:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ المصطفی مُحَمَّد، وَ عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، سیَّما بَقیَّهَ اللهِ فِی الأرضین، وَ لعنةُ اللهِ علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.



با سلام و تحیت به آن مجمع محترم که با حضور علما و اندیشمندان در حال برگزاریست.



تکریم و تجلیل از یک شخصیت ممتاز و برجسته عصر حاضر، فقیه‌ای بزرگ و سیاستمداری کم نظیر، فیلسوفی ممتاز؛ یعنی آیت الله العظمی امام خمینی (رحمت الله علیه) کاری بزرگ و قابل تقدیر است.



همه ملل و اقوام دانشمندان خود را بزرگ می‌شمارند و در تعظیم و تکریم آن می‌کوشند، اما هیچکدام از آنها همانند اسلام در اکرام و اجلال عالم توصیه نکرده است. در قرآن کریم ۸۰ مورد از علم و عالم تمجید به عمل آمده است: ﴿یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ﴾ و در احادیث فراوان و روایات متعدد از این مقام تحلیل شده است و آن قدر این مقام در اوج قرار گرفته شده است که پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «إنَّ اَکْرَمَ العِبادِ إلَی اللهِ بَعْدَ الاَنبیاءِ العُلَماءُ»، بر این اساس معرفی یک عالم اسلامی دارای اهمیت فوق العاده است تا در ابعاد مختلف شخصیت او سخن گفته شود و به عنوان یک الگوی ارزنده‌ای که در مسیر انبیا و ائمه معصومین (علیهم السلام) گام برداشته معرفی گردد.



شخصیتی که امروز به عنوان معرفی او جمع شده‌اید دارای ابعاد مختلفی است از جنبه علمی به شهادت بسیاری از بزرگان دین به عنوان ستاره درخشان فقاهت بوده است و در علم اصول و فلسفه و عرفان اسلامی از برجستگان زمان خویش بلکه قرون اخیر به شمار می‌رود.



مردی که توانست صفحه‌ای جدید از سیاست و اخلاق را به روی سیاستمداران جهان بگشاید و روح خود باوری را در ملت‌های مظلوم دنیا بدمد و استکبارستیزی را در زمانی که سلطه استکبار به اوج خود رسیده بود آغاز نماید و هیمنه کاذب آنان را درهم بشکند و رسماً جهان تک قطبی را به زباله‌دان تاریخ بسپارد و فصل جدیدی از ارتباطات سیاسی و فرهنگی در عرصه بین المللی را به روی جهانیان بگشاید.



سالیان متمادی نظریه ولایت فقیه یک موضوع علمی در صفحات کتب قرارگرفته بود و هیچگاه زمینه‌ای برای برقراری آن فراهم نشد یا کسی توان و یا امیدی برای برقراری آن را نداشت، اما این مرد الهی با تدبیر بلند و شجاعت توانست این نظریه را عملی نماید.



حضرت امام (ره) توانست به عنوان امید همه محرومان و مستضعفان جهان ظاهر شود و با اعتماد به کلام مولای متقیان و امیرمومنان (علیه السلام) که فرمود در دفاع از مظلوم مرزهای جغرافیای ملاک نیست و هر جا صدای از مظلوم برخواست به کمک او می‌شتابیم پا به عرصه نهاد و بر اساس همین بیان بود که ایشان موضوع فلسطین و مبارزه با صهیونیست را مطرح کرد و مکرر موضوع فلسطین را مسئله نخست جهان اسلام معرفی نمود و در دیگر کشورها نیز در کنار محرومان ایستاد و این تفکر انسانی و اخلاقی و اسلامی در جهان معاصر درخشید و مصداق کلام امیربیان علی علیه السلام شد: «و لاَ یَحْمِلُ هَذَا اَلْعَلَمَ إِلاَّ أَهْلُ اَلْبَصَرِ وَ اَلصَّبْرِ وَ اَلْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ اَلْحَقِّ».



امروز معرفی آثار علمی و عرفانی امام خمینی (ره) بسیار لازم و ضروری است و این نظام اسلامی که با همان تفکر بنیانگذارش توسط یک فقیه شجاع و با تقوا و اهل بصیریت و سیاست؛ یعنی حضرت آیت الله خامنه‌ای در حال مدیریت است برجسته‌ترین یادگار امام است که با تجلی مردم سالاری دینی و تکیه بر اسلام عزیز بوجود آمده است.



اینجانب ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران این همایش محترم خصوصاٌ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.