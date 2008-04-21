تکمیل پرونده متقاضیان صدور پروانه سمن با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد علی قاسم زاده نداف ظهر امروز در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ‌‌تکمیل و پیگیری پرونده های متقاضیان صدور مجوز فعالیت و برگزاری همایش نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان از عمده فعالیتها در این راستا به شمار می رود.

وی در تشریح برنامه های این دفتر در سال گذشته خاطر نشان کرد: ‌برگزاری همایش ملی شوراها با حضور مسئولان برجسته استان در روز ملی شوراها و تهیه جزوه های آموزشی تحت عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی در دو جلد از مهمترین اقدامات این دفتر در سال گذشته در زمینه شوراهای اسلامی محسوب می شود.

قاسم زاده نداف در ادامه طرح بررسی روند انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاب اسلامی شهر و روستا از آغاز انقلاب تا کنون ( با کمک بخش خصوصی)، ‌تهیه جدول آماری از شوراها ‌و برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای بخش مرکزی بیرجند و خوسف با حضور کارشناسان وزارت کشور از دیگر اقدامات مهم در این راستا اعلام کرد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی ،‌شوراها ی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری انتخابات نمایندگان سازمان های مردم نهاد در هیئت نظارت استان افزود: ‌تشکیل کارگروه آموزشی برای کارشناسان سازمان های مردم نهاد فرمانداری ها با حضور کارشناس وزارت کشور ،‌تکمیل اطلاعات مربوط به آمار سازمان های مردم نهاد استان و تهیه جزوه آموزشی تحت عنوان "‌سازمان های مردم نهاد در آئینه قوانین و مقررات" از اقدامات دفتر اجتماعی استانداری در راستای تقویت سمن ها دانست.