۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۲

«اسرا» دختری که ۶ ماه پس از شهادت پدرش چشم به جهان گشود

زنجان- دختر سردار شهید رضا نجفی، فرمانده سپاه شهرستان ایجرود، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، عصر روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، ۶ ماه پس از شهادت پدرش، به دنیا آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دختر سردار شهید رضا نجفی، فرمانده سپاه شهرستان ایجرود، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه به دنیا آمد. این نوزاد در حالی چشم به جهان گشود که پدرش در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در جریان حمله رژیم اسرائیل به شهادت رسید.

شهید نجفی همچنین در دفاع از حرم همواره در صحنه حاضر بود.

وی علاوه بر مسئولیت فرماندهی سپاه شهرستان ایجرود، حضوری فعال در عرصه ورزش و فعالیت‌های اجتماعی داشت و به‌عنوان چهره‌ای متعهد و اثرگذار شناخته می‌شد.

از این سردار سرافراز، سه فرزند پسر به نام‌های طاها، یاسین و حسین و یک دختر به نام اسرا به یادگار مانده است.

تولد «اسرا» فرزند این شهید، بازتابی گسترده در میان مردم و خانواده‌های شهدا داشته و از آن به‌عنوان نمادی از تداوم حیات، ایثار و پایداری یاد می‌شود.

