مراسم سالگرد سردار سلیمانی باید جلوه‌ای از وحدت و همگرایی اجتماعی باشد

قم- استاندار قم گفت: مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی باید به فرصتی برای نمایش وحدت، همگرایی اجتماعی و مشارکت همه اقشار مردم تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با حضور فرمانده سپاه استان قم و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی در استانداری قم برگزار شد، بر اهمیت رویکرد مردمی و فراگیر در برگزاری این مراسم تأکید کرد.

وی گفت: تجربه موفق برگزاری برنامه‌های بزرگ مردمی در استان قم نشان داده است که با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اعتماد به ظرفیت‌های اجتماعی، می‌توان مراسم‌های گسترده و اثرگذار را بدون حاشیه و با مشارکت مطلوب مردم برگزار کرد.

استاندار قم افزود: سال گذشته نیز مراسم‌هایی همچون برنامه‌های مرتبط با عید غدیر با محوریت استانداری و همکاری نهادهای مختلف برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود و این تجربه می‌تواند الگوی مناسبی برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی باشد.

وی با تأکید بر اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی متعلق به همه مردم است، تصریح کرد: برنامه‌های سالگرد شهادت این شهید والامقام باید به گونه‌ای طراحی شود که همه اقشار جامعه، فارغ از سلایق و گرایش‌ها، احساس تعلق و مشارکت داشته باشند و این مراسم به نمادی از انسجام و وحدت اجتماعی تبدیل شود.

بهنام‌جو با اشاره به جایگاه ملی و فراملی سردار سلیمانی اظهار کرد: در طراحی محتوا و قالب برنامه‌ها باید به ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و نقش بین‌المللی این شهید توجه ویژه شود تا پیام مراسم فراتر از یک برنامه محلی، بازتاب‌دهنده مکتب و اندیشه او باشد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، دانش‌آموزی، جوانان و گروه‌های مردمی می‌تواند ضمن پرهیز از یکنواختی، بر جذابیت و اثرگذاری برنامه‌ها بیفزاید و زمینه حضور فعال‌تر اقشار مختلف جامعه را فراهم کند.

استاندار قم در پایان تأکید کرد: مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی باید با انسجام، هماهنگی دستگاه‌ها و مشارکت مردمی برگزار شود تا علاوه بر پاسداشت مقام شهدا، پیام وحدت، همدلی و امید را به جامعه منتقل کند.

