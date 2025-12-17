به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با حضور فرمانده سپاه استان قم و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی در استانداری قم برگزار شد، بر اهمیت رویکرد مردمی و فراگیر در برگزاری این مراسم تأکید کرد.



وی گفت: تجربه موفق برگزاری برنامه‌های بزرگ مردمی در استان قم نشان داده است که با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اعتماد به ظرفیت‌های اجتماعی، می‌توان مراسم‌های گسترده و اثرگذار را بدون حاشیه و با مشارکت مطلوب مردم برگزار کرد.



استاندار قم افزود: سال گذشته نیز مراسم‌هایی همچون برنامه‌های مرتبط با عید غدیر با محوریت استانداری و همکاری نهادهای مختلف برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود و این تجربه می‌تواند الگوی مناسبی برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی باشد.



وی با تأکید بر اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی متعلق به همه مردم است، تصریح کرد: برنامه‌های سالگرد شهادت این شهید والامقام باید به گونه‌ای طراحی شود که همه اقشار جامعه، فارغ از سلایق و گرایش‌ها، احساس تعلق و مشارکت داشته باشند و این مراسم به نمادی از انسجام و وحدت اجتماعی تبدیل شود.



بهنام‌جو با اشاره به جایگاه ملی و فراملی سردار سلیمانی اظهار کرد: در طراحی محتوا و قالب برنامه‌ها باید به ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و نقش بین‌المللی این شهید توجه ویژه شود تا پیام مراسم فراتر از یک برنامه محلی، بازتاب‌دهنده مکتب و اندیشه او باشد.



وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، دانش‌آموزی، جوانان و گروه‌های مردمی می‌تواند ضمن پرهیز از یکنواختی، بر جذابیت و اثرگذاری برنامه‌ها بیفزاید و زمینه حضور فعال‌تر اقشار مختلف جامعه را فراهم کند.



استاندار قم در پایان تأکید کرد: مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی باید با انسجام، هماهنگی دستگاه‌ها و مشارکت مردمی برگزار شود تا علاوه بر پاسداشت مقام شهدا، پیام وحدت، همدلی و امید را به جامعه منتقل کند.