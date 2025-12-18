وزیر جهاد کشاورزی به قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح روز پنجشنبه در رأس هیئتی متشکل از معاونان و مدیران این وزارتخانه، با استقبال استاندار قم وارد این استان شد.
وی در بدو ورود به قم، با حضور بر مزار شهید گمنام ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.
در جریان این سفر، دیدار با جمعی از مراجع تقلید و علما، از جمله برنامههای پیشبینیشده وزیر جهاد کشاورزی عنوان شده است که در آن، موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی، معیشت کشاورزان و مسائل کلان این حوزه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
بازدید میدانی از ظرفیتها، طرحها و پروژههای کشاورزی استان قم نیز بخش دیگری از برنامههای سفر نوری قزلجه به این استان است که با هدف بررسی چالشها، شناسایی ظرفیتهای بالقوه و پیگیری مطالبات بخش کشاورزی انجام میشود.
استان قم با توجه به شرایط اقلیمی خاص، محدودیت منابع آبی و ظرفیتهای ویژه در حوزه دام، طیور و برخی محصولات کشاورزی، همواره نیازمند توجه ویژه در سیاستگذاریها و حمایتهای ملی بوده و این سفر در همین راستا ارزیابی میشود.
قم- وزیر جهاد کشاورزی با هدف زیارت، دیدار با مراجع تقلید و علما و بررسی میدانی وضعیت و ظرفیتهای بخش کشاورزی، وارد استان قم شد.
