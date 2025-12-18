به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی که در جریان سفر این عضو کابینه به قم انجام شد، ضمن قدردانی از حضور و پیگیریهای انجامشده از سوی مسئولان اجرایی کشور، تلاشهای صورتگرفته در مسیر خدمت به مردم را قابل تقدیر دانست.
وی گفت: خدمترسانی صادقانه و توجه جدی به مسائل معیشتی جامعه، اقدامی ارزشمند است که میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی شود و لازم است این رویکرد با قوت و جدیت بیشتری دنبال شود.
نماینده آیتالله سیستانی در ایران افزود: استمرار این تلاشها و همافزایی میان مدیران و دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم دارد و امید است مسئولان با توکل بر خداوند متعال، این مسیر را با انگیزه و دقت ادامه دهند.
شهرستانی همچنین با تقدیر از اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف خدمترسانی، برای مسئولان کشور در انجام وظایف محوله و خدمت هرچه بیشتر به مردم، آرزوی توفیق کرد و موفقیت روزافزون آنان را از درگاه الهی خواستار شد.
در ادامه این دیدار، نوری قزلجه گزارشی از برنامهها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت مردم ارائه کرد و بر عزم دولت برای پیگیری مستمر مسائل اقتصادی تأکید داشت.
وزیر جهاد کشاورزی امروز در قالب سفری رسمی وارد استان قم شد؛ زیارت حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها، دیدار با شماری از مراجع تقلید و علما و همچنین بازدید میدانی از ظرفیتها و بخشهای مختلف کشاورزی استان، از جمله برنامههای اعلامشده این سفر است.
قم- نماینده آیت الله سیستانی در ایران گفت: تداوم تلاشهای مسئولان برای خدمترسانی صادقانه، عاملی اثرگذار در تقویت اعتماد عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی است.
