به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر پنجشنبه در جمع فرماندهان، مدیران و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ساری به نقش توحید در عملکرد مجموعه انتظامی اشاره کرد و اظهار داشت: اعتمادسازی در جامعه زمانی محقق می‌شود که کارکنان سازمان‌ها و نهادها عملکرد خود را بر اساس ارزش‌های توحیدی و تقوا سامان دهند و جامعه جلوه‌ای از عدالت و امانتداری را در رفتار آنان ببیند.

وی با اشاره به اقتدار پلیس افزود: اقتدار واقعی نیروی انتظامی ریشه در مشروعیت مردمی و عمل به قانون دارد. زمانی که کارکنان پلیس در مقابله با اخلالگران امنیت موفق عمل کنند و قانون‌مداری و تعهد اخلاقی سرمشق اقداماتشان باشد، محبوبیت آنان در جامعه دوچندان می‌شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استکبارستیزی پرداخت و تأکید کرد: استکبارستیزی تنها یک شعار نیست بلکه رویکرد عملی تمام سطوح نیروی انتظامی است و در مقابل زیاده‌خواهی دشمنان نظام اسلامی باید هوشیار و مقاوم باقی بمانیم.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی، فرمانبری از رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی را کلید وحدت و حرکت رو به جلو دانست و گفت: اطاعت از رهبر معظم انقلاب خط قرمز تمامی کارکنان نیروی انتظامی و مسیر غیرقابل انحراف در خدمت‌رسانی به ملت ایران است.

وی همچنین به نقش شهدای نیروی انتظامی اشاره و بیان داشت: شهدای پلیس نماد عینی ایثار، تکلیف‌مداری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب هستند و با فداکاری خود نه تنها امنیت جامعه را حفظ کردند بلکه میراث اعتماد و اقتدار را برای همکاران خود به یادگار گذاشتند. خون پاک این شهدا پایه‌های مشروعیت مردمی و اخلاق حرفه‌ای نیروی انتظامی را مستحکم کرده و امروز مأموران پلیس با اطمینان در جامعه حاضر می‌شوند.