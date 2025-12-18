زنجان با ۴۶۰ میلیارد تومان بدهی کارانه پرستاران و پزشکان مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح مهمترین مسائل حوزه سلامت استان بر ضرورت تأمین منابع مالی فوری، پرداخت معوقات پرستاران و پزشکان و توجه ویژه به نقش فرامنطقه‌ای زنجان در نظام سلامت کشور تأکید کرد.

استاندار زنجان گفت: در شرایط فعلی کشور، هر مطالبه صنفی، به‌ویژه در میان اقشار حساس مانند پزشکان و پرستاران می‌تواند به مطالبه‌ای سیاسی تبدیل شود و لازم است این موضوع با جدیت در سطح ملی پیگیری شود.

صادقی با اشاره به ابهام در توافقات اعلامی سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت، خواستار انتقال صریح و شفاف این مطالبه به وزیر بهداشت شد و آن را از خواسته‌های جدی مجموعه مدیریتی استان عنوان کرد.

استاندار زنجان در ادامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و تیم مدیریتی وی قدردانی کرد و گفت: مدیر این دانشگاه در ۲۱ شاخص در جشنواره شهید رجایی به‌عنوان یکی از سه مدیرکل نمونه استان معرفی شد و نمونه‌ای عینی از «مدیریت جهادی» با حضور میدانی و شبانه‌روزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قاچاق کالاهای سلامت‌محور اشاره کرد و افزود: هر جا کمبود وجود داشته باشد، قاچاق شکل می‌گیرد.

استاندار زنجان گفت: با توجه به نزدیکی زنجان به مرزهای اقلیم کردستان عراق، اقلامی مانند شیر خشک، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی بیشترین سهم را در قاچاق دارند که این موضوع با حساسیت ویژه‌ای در کمیسیون مبارزه با قاچاق استان دنبال می‌شود.

صادقی با تأکید بر جایگاه زنجان به‌عنوان مرکز درمانی شمال‌غرب کشور، افزود: استان در بسیاری از حوزه‌ها فراتر از ظرفیت جمعیتی خود خدمات درمانی ارائه می‌دهد، به‌گونه‌ای که حدود ۴۰ درصد مصرف داروهای خاص و سرطانی استان مربوط به بیماران استان‌های همجوار است که این واقعیت باید در تخصیص سهمیه‌ها و منابع دارویی مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین به چالش‌های تأمین، توزیع و پایش داروهای مخدر با توجه به فعالیت کمپ‌های ترک اعتیاد با ظرفیت‌های بالا اشاره کرد و خواستار حمایت ویژه در این بخش شد.

استاندار زنجان با اشاره به نقش خیریه «مهرانه» در درمان بیماران سرطانی و سخت درمان، اظهار داشت: این مجموعه علاوه بر پاسخگویی به نیازهای استان، پذیرای بیماران سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور است.

وی اظهار داشت: از مطالبات جدی دانشگاه علوم پزشکی، اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی با حداقل ۶ ماه دوره تنفس است که ماهیتی موقت، بازگشت‌پذیر و کم‌هزینه دارد و می‌تواند از بروز کمبود داروهای حیاتی جلوگیری کند.

وی در حوزه امنیت غذایی نیز بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های پایش و آزمایشگاه‌های مرجع دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد و گفت: آزمایشگاه‌های استان مرجع پایش آلاینده‌های شیمیایی در مواد غذایی، آب آشامیدنی و محصولات کشاورزی هستند، اما ضعف زیرساخت‌ها موجب بروز مشکلاتی در فرآیندهای صادرات و گمرکی شده است.

استاندار زنجان از آمادگی استان برای ایفای نقش ازمایشی در حوزه پایش مانده سموم، حمایت از تولید محصولات سالم، تسهیل فرآوری محصولات کشاورزی و ارتقای آموزش بهره‌برداران، به‌ویژه عشایر خبر داد و مجموعه‌ای از پیشنهادها از جمله طراحی مشوق‌های ملی برای تولید محصولات سالم، شفاف‌سازی سازوکار صدور نشان سلامت، تسهیل مجوزهای بهداشتی و بازنگری ضوابط مرتبط با فعالیت‌های دامی را مطرح کرد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه زنجان به‌عنوان چهارمین تولیدکننده محصولات شیلاتی کشور، با تولید سالانه حدود ۲۰ هزار تن ماهی سردآبی، بر لزوم حمایت از برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای افزایش سرانه مصرف آبزیان، به‌ویژه برای گروه‌های حساس مانند زنان باردار، کودکان و سالمندان تأکید کرد.