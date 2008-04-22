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۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

با رفع مشکل قانونی؛

توزیع شیر در مهدهای کودک مهرماه آغاز می شود

توزیع شیر در مهدهای کودک مهرماه آغاز می شود

مدیر کل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی گفت: با رفع مشکل قانونی و تصویب شورای اقتصاد ، توزیع شیر در مهدهای کودک از سال تحصیلی آینده آغاز می شود.

محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تبصره توزیع شیر در مهدهای کودک، افزود: از نظر قانونی در این خصوص مشکل برطرف شده است و شورای اقتصاد تصویب کرد که محل اعتبار آن نیز برای اجرایی شدن مشخص شود.

وی خاطر نشان کرد: البته مقرر شده است که بهزیستی آمار کودکان مهدهای کودک را به وزارت رفاه اعلام کند تا براساس تعداد، اعتبار لازم تخصیص داده شود.

مدیرکل دفترکودک و نوجوان سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه کمیته شیر آمادگی توزیع شیر در مهدهای کودک را دارد، تاکید کرد: تا خرداد ماه آمار کودکان نهایی و میزان اعتبار مهدهای کودک نیز مشخص خواهد شد و توزیع شیر در سال تحصیلی آینده (مهرماه) آغاز می شود.

جوادی گفت: براساس آخرین آمار ارائه شده، 600 هزار کودک در مهدهای کودک سراسر کشور تحت پوشش این طرح قرارمی گیرند.

کد مطلب 669413

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