توزیع شیر در مهدهای کودک مهرماه آغاز می شود

محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تبصره توزیع شیر در مهدهای کودک، افزود: از نظر قانونی در این خصوص مشکل برطرف شده است و شورای اقتصاد تصویب کرد که محل اعتبار آن نیز برای اجرایی شدن مشخص شود.

وی خاطر نشان کرد: البته مقرر شده است که بهزیستی آمار کودکان مهدهای کودک را به وزارت رفاه اعلام کند تا براساس تعداد، اعتبار لازم تخصیص داده شود.

مدیرکل دفترکودک و نوجوان سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه کمیته شیر آمادگی توزیع شیر در مهدهای کودک را دارد، تاکید کرد: تا خرداد ماه آمار کودکان نهایی و میزان اعتبار مهدهای کودک نیز مشخص خواهد شد و توزیع شیر در سال تحصیلی آینده (مهرماه) آغاز می شود.

جوادی گفت: براساس آخرین آمار ارائه شده، 600 هزار کودک در مهدهای کودک سراسر کشور تحت پوشش این طرح قرارمی گیرند.