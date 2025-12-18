به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیر صالحی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شرایط حوزه دارو تابعی از شرایط کلی کشور است و متأسفانه در ماههای اخیر بهدلیل محدودیتهای ارزی و مشکلات انتقال ارز، در تأمین برخی اقلام دارویی با چالشهایی مواجه بودهایم.
وی افزود: در این مدت مذاکرات خوبی با بانک مرکزی و یک شرکت دارویی انجام شده و امیدواریم معوقات مربوط به انتقال ارز دارو در همین ماه تسویه شود تا در ماههای آینده شاهد کاهش مشکلات و تأمین بهموقع دارو و تجهیزات پزشکی برای مردم باشیم.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به کمبود برخی اقلام دارویی تصریح کرد: برای شرایط خاص کشور، موضوع تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار دارد و قراردادهایی با شرکتهای تولیدکننده برای ذخیرهسازی دارو منعقد شده است تا در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، مشکل اصلی فعلی بیش از هر چیز مربوط به انتقال ارز و کمبود نقدینگی شرکتها و دانشگاههای علوم پزشکی است.
پیر صالحی ادامه داد: تأخیرهای طولانی سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات، موجب انباشت بدهیها در زنجیره تأمین دارو شده و در نهایت به کمبود برخی داروها انجامیده است. در حال تلاش هستیم تا هم تأمین ارز شرکتها با سرعت بیشتری انجام شود و هم با تمهیدات مالی، منابع ریالی سریعتر وارد چرخه دارو و تجهیزات پزشکی شود.
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر حساسیت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: در این حوزه، تأخیر و کمبود به هیچوجه قابل پذیرش نیست و همه تلاش ما بر این است که نقدینگی هرچه سریعتر تأمین شود تا اختلالی در دسترسی مردم به دارو ایجاد نشود.
پیرصالحی در ادامه با اشاره به مطالبات داروخانهها گفت: متأسفانه پرداختی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها با تأخیرهای طولانی همراه است. در حال حاضر، با وجود پرداختی اخیر بیمهها، مطالبات داروخانهها با حدود شش ماه تأخیر پرداخت میشود و اگر این پرداخت انجام نمیشد، این تأخیر به بیش از هشت ماه میرسید. همچنین مطالبات بیمارستانهای دولتی در برخی موارد به حدود یک سال رسیده است.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: این تأخیرها در پرداخت، فشار را به انتهای زنجیره تأمین منتقل میکند و از یک سو داروخانهها را با مشکلاتی مانند چکهای برگشتی و ناتوانی در تأمین داروی جدید مواجه میسازد و از سوی دیگر، تأمین دارو از سوی شرکتهای دارویی را با اختلال جدی روبهرو میکند.
