ارائه خدمات به مردم در شرایط بحرانی اولویت اصلی است

گلپایگان -فرماندار گلپایگان گفت:دهیاری‌ها باید به‌عنوان کانون فعال ارائه خدمات به مردم و کانال ارتباطی بین روستا و شهر عمل کنند و هیچ روستایی بدون خدمات حیاتی رها نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی، در جلسه مدیریت بحران شهرستان با تأکید بر اهمیت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی در پی بارش گسترده برف، اظهار کرد: تمامی مسئولان و کارکنان باید در محل خدمت حضور داشته و هیچ بهانه‌ای برای غیبت، مرخصی یا امور شخصی قابل قبول نیست.

وی افزود: دهیاری‌ها باید به‌عنوان کانون فعال ارائه خدمات به مردم و کانال ارتباطی بین روستا و شهر عمل کنند و هیچ روستایی بدون خدمات حیاتی رها نشود.

رضایی بر استفاده کامل از امکانات و تجهیزات موجود شهرستان، حتی تجهیزات بخش خصوصی در صورت نیاز، تأکید کرد و گفت: هیچ مسئولی نمی‌تواند با محدودیت اداری یا شخصی، ارائه خدمات به مردم را متوقف کند؛ هر آنچه در اختیار داریم باید برای خدمت به مردم و پیشرفت شهرستان به‌کار گرفته شود.

وی همچنین به ضرورت استمرار ناوگان عمومی و خدمات شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: تعطیلی ناوگان عمومی باعث می‌شود مردم در مسیرها گرفتار شوند و در شرایط بحرانی، خطر افزایش می‌یابد. دهیاران و مسئولان باید پیش‌بینی لازم برای تأمین نان، آذوقه و خدمات اضطراری را داشته باشند.

فرماندار گلپایگان تأکید کرد: هلال احمر و سایر دستگاه‌های امدادی باید حداقل آذوقه و خدمات رفاهی را برای افرادی که در مسیرها گرفتار می‌شوند فراهم کنند و کارکنان فعال در شرایط سخت و سرما، مورد قدردانی قرار گیرند.

رضایی گفت: تمامی مسئولان موظفند در محل خدمت حضور مستمر داشته باشند و هیچ مسئولیتی پاره‌وقت یا نیمه‌وقت پذیرفته نیست.

وی با اشاره به پیش‌بینی کاهش دما و یخ‌زدگی معابر، ترکیدگی لوله‌ها، افزایش مصرف گاز و احتمال افت فشار گاز، خواستار نظارت دقیق مسئولان بر وضعیت روستاها و شهرها شد و تأکید کرد: رؤسای ادارات باید شخصاً در محل خدمت حضور داشته باشند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

رضایی افزود: در صورت بسته شدن هر مسیر، اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های امدادرسان و مردم ضروری است تا مشکلی برای عبور و مرور ایجاد نشود و هیچ فرد یا دستگاهی در شرایط خطرناک گرفتار نشود.

فرماندار گلپایگان همچنین به اهمیت ایمنی مسیرهای گردشگری و تفریحی زمستانی اشاره کرد و خواستار اطلاع‌رسانی دقیق به مردم شد: پلیس راه و شهرداری باید مردم را از مسیرهای پرخطر آگاه کنند و توصیه به استفاده از زنجیر چرخ و رعایت فاصله ایمنی شود تا از بروز حادثه جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: کمیته مرکزی مدیریت بحران شامل نمایندگان فرمانداری، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، پلیس و راهداری تشکیل شود تا تمامی اقدامات هماهنگ و متمرکز انجام شود و تجهیزات و خودروهای مورد نیاز نیز با برنامه‌ریزی مدون در اختیار دستگاه‌های خدماتی قرار گیرد.

