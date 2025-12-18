به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه و آغاز رسمی فعالیت‌های پژوهشکده کلام امام جعفرصادق (ع)، با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: انسان دارای ۲ بُعد تفکر و غرایز است؛ فلاسفه بیشتر به جنبه تفکر توجه دارند و علمای اخلاق بر بُعد اخلاقی تمرکز می‌کنند، اما اسلام مکتبی جامع است که هر دو بُعد فکری و اخلاقی انسان را به‌طور همزمان مورد توجه قرار می‌دهد.



آیت‌الله سبحانی با استناد به آیاتی همچون «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ…» و «وَ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا…» تصریح کرد: مکتب اسلامی هم عقل انسان را پرورش می‌دهد و هم غرایز وی را به‌صورت صحیح هدایت می‌کند و این جامعیت، ویژگی ممتاز اندیشه اسلامی است.



وی با اشاره به مأموریت پژوهشکده کلام امام جعفرصادق (ع) گفت: این مجموعه با جنبه تفکر و پژوهش مرتبط است و در تحقیقات حوزوی باید موضوعاتی انتخاب شود که اثرگذاری اجتماعی داشته و برای جامعه مفید باشد.



این مرجع تقلید افزود: پژوهش‌هایی که به تکامل فکری جامعه کمک نمی‌کنند یا نیاز فوری ندارند، نباید در اولویت قرار گیرند و تحقیقات باید هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی ثمربخش باشند.



وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه توأمان به علوم طبیعی و معنوی بیان کرد: پژوهشگر مسلمان باید هم به مسائل طبیعی بیندیشد و هم به جنبه‌های معنوی و فکری بپردازد و محور تفکر اسلامی، هر دو حوزه را در بر می‌گیرد.



آیت‌الله سبحانی با اشاره به غفلت تاریخی از جنبه‌های طبیعی آیات قرآن افزود: قرآن کریم سرشار از اشاره به پدیده‌های طبیعی است، اما در سده‌های نخست کمتر به این بخش‌ها توجه شده‌است؛ در حالی که پیشرفت واقعی هر جامعه‌ای در گرو شناخت طبیعت و بهره‌گیری صحیح از آن است.



وی با هشدار نسبت به تقلید کورکورانه از غرب گفت: ما نباید شیفته غرب باشیم؛ ما خودمان مبانی صحیح فکری داریم و استقلال علمی و فکری شرط اصلی پیشرفت است.



این مرجع تقلید با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ فلسفه غرب افزود: برخی مفاهیم که امروز در غرب برجسته شده‌اند، پیش‌تر در فلسفه اسلامی به شکلی عمیق‌تر مطرح بوده و باید با بازخوانی انتقادی میراث فکری خود، از همان مسیر وارد عرصه علم شویم.



وی قرآن کریم را کتاب هدایتگر به سوی تفکر دانست و بیان کرد: قرآن علاوه بر بیان پدیده‌های طبیعی، روش صحیح تفکر درباره آنها و نتیجه این تفکر که توحید و خداشناسی است را نیز آموزش می‌دهد.



آیت‌الله سبحانی خطاب به اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه گفت: موضوعات پژوهشی باید ناظر به مسائل مبتلابه امروز و آینده نزدیک جامعه اسلامی باشد و اولویت با مسائلی است که می‌تواند برای امت اسلامی مشکل‌ساز شود.



وی با اشاره به چالش‌های فکری معاصر افزود: جریان‌هایی مانند وهابیت و همچنین شبهات گسترده در فضای مجازی، از مهم‌ترین تهدیدات امروز هستند و نیازمند پژوهش‌های عمیق و هدفمند می‌باشند.



این مرجع تقلید ابراز امیدواری کرد که نتایج پژوهش‌های حوزوی به‌گونه‌ای تدوین و منتقل شود که جامعه اسلامی به‌صورت ملموس از ثمرات آن بهره‌مند گردد.



