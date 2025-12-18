وزیر جهاد کشاورزی با آیت الله شبیری زنجانی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه عصر پنجشنبه در جریان سفر خود به قم، با آیت‌الله شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران و معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان استانی برگزار شد، وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی کشور، روند تولید محصولات اساسی و برنامه‌های دولت برای حمایت از کشاورزان و بهره‌برداران ارائه داد.



وی گفت: بخش کشاورزی نقش بنیادینی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و وزارت جهاد کشاورزی با وجود چالش‌هایی همچون محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی، تلاش می‌کند با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، پایداری تولید و بهبود معیشت کشاورزان را تضمین کند.



وزیر جهاد کشاورزی افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی، تجربی و فرهنگی کشور و همراهی نهادهای مرجع می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کشاورزی کمک شایانی کند.



در ادامه این دیدار، آیت‌الله شبیری زنجانی با تأکید بر اهمیت توجه به معیشت مردم، به‌ویژه قشر کشاورز، بر لزوم حمایت عملی از تولیدکنندگان داخلی و صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد.