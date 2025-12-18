به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه عصر پنجشنبه در جریان بازدید از یکی از واحدهای صنایع تبدیلی استان قم، روند اجرای طرحهای مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع وابسته را مثبت ارزیابی کرد.
وی گفت: با پیگیریهای انجامشده و تلاش استاندار و مدیران استان قم، در حوزه جذب تسهیلات پیشبینیشده برای بخش کشاورزی، گامهای مؤثری برداشته شده و شاهد تحقق پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: یکی از طرحهای مهم و اثرگذار برای آینده استان قم، پروژه فرودگاه است که پس از سالها وقفه، بار دیگر فعال شده و میتواند ظرفیتهای اقتصادی، حملونقلی و پشتیبانی مناسبی برای استان بهویژه در حوزه تولید و صنایع وابسته به کشاورزی فراهم کند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای لجستیکی قم بیان کرد: با توجه به موقعیت ویژه استان قم در برخورداری از مسیرهای شریانی، شبکه حملونقل جادهای و ارتباطات ریلی، وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد در تکمیل پروژههایی از جمله سیستمهای انبارداری نهادههای دامی و کالاهای اساسی، همکاری و حمایت لازم را از مجموعه مدیریتی استان به عمل آورد.
نوری قزلجه با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار نهادههای دامی اظهار کرد: استان قم به دلیل استقرار تعداد قابل توجهی از واحدهای مرغداری و دامداری، مصرف بالاتری در حوزه نهادهها دارد و خوشبختانه طی هفتههای اخیر، روند تأمین نهادهها به میزان کافی در حال انجام است.
وی افزود: در حال حاضر توزیع نهادههای دامی تحت نظارت دولت و بر اساس قیمتهای مصوب انجام میشود و مشکلاتی از جمله دریافت هزینههای مازاد و چندفاکتوری که پیشتر برخی تولیدکنندگان با آن مواجه بودند، برطرف شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید خاطرنشان کرد: توسعه این واحدها میتواند به افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و تقویت اشتغال در استان قم کمک کند و حمایت از این بخش در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
