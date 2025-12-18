  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

نوری: ساماندهی زنجیره تأمین نهاده‌ها اولویت وزارت جهاد کشاورزی است

قم- وزیر جهاد کشاورزی گفت: ساماندهی زنجیره تأمین، توزیع و نظارت بر قیمت نهاده‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه عصر پنجشنبه در جریان بازدید از یکی از واحدهای صنایع تبدیلی استان قم، روند اجرای طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع وابسته را مثبت ارزیابی کرد.

وی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش استاندار و مدیران استان قم، در حوزه جذب تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای بخش کشاورزی، گام‌های مؤثری برداشته شده و شاهد تحقق پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار برای آینده استان قم، پروژه فرودگاه است که پس از سال‌ها وقفه، بار دیگر فعال شده و می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی، حمل‌ونقلی و پشتیبانی مناسبی برای استان به‌ویژه در حوزه تولید و صنایع وابسته به کشاورزی فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی قم بیان کرد: با توجه به موقعیت ویژه استان قم در برخورداری از مسیرهای شریانی، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ارتباطات ریلی، وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد در تکمیل پروژه‌هایی از جمله سیستم‌های انبارداری نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، همکاری و حمایت لازم را از مجموعه مدیریتی استان به عمل آورد.

نوری قزلجه با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار نهاده‌های دامی اظهار کرد: استان قم به دلیل استقرار تعداد قابل توجهی از واحدهای مرغداری و دامداری، مصرف بالاتری در حوزه نهاده‌ها دارد و خوشبختانه طی هفته‌های اخیر، روند تأمین نهاده‌ها به میزان کافی در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر توزیع نهاده‌های دامی تحت نظارت دولت و بر اساس قیمت‌های مصوب انجام می‌شود و مشکلاتی از جمله دریافت هزینه‌های مازاد و چندفاکتوری که پیش‌تر برخی تولیدکنندگان با آن مواجه بودند، برطرف شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید خاطرنشان کرد: توسعه این واحدها می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و تقویت اشتغال در استان قم کمک کند و حمایت از این بخش در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

کد خبر 6694289

