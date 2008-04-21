شمار جان باختگان حادثه شیراز به 13 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامرضا هاشمی به علت سوختگی 70 درصد روزهای اولیه حادثه به بیمارستان اصفهان منتقل شد که به علت شدت سوختگی امروز فوت کرد و محمد علی شاهچراغی نیز به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان نمازی جان سپرد.

مقارن 24 فروردین ماه انفجاری در حسینیه سید الشهدای کانون رهپویان وصال شیراز شمار زیادی کشته و مجروح بر جای گذاشت.

پیش از این اعلام شده بود شمار کشته شدگان حادثه 12 نفر است اما به زعم کارشناسان یکی از اجساد متعلق به فرد خاصی نبوده و تنها بقایای اجساد باقی مانده از 11 کشته حادثه بوده است. بنابر همین نظریه آخرین تعداد کشته شدگان این حادثه 13 نفر اعلام شده است.