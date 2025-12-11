  1. اقتصاد
آقدامی امیدآفرین؛ آزادی زنان دربند با حمایت داروسازی راموفارمین

شرکت داروسازی راموفارمین، از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری خشت، به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، در اقدامی انسان‌دوستانه زمینه آزادی چهار بانوی زندانیِ مادر و سرپرست خانواده را فراهم کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و هم‌زمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بزرگ بانوی اسلام، شرکت داروسازی راموفارمین، یکی از شرکت‌های فعال گروه سرمایه‌گذاری خِشت، با هدف حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و تقویت حس همدلی و همراهی اجتماعی، اقدام به مشارکت در آزادسازی چهار بانوی زندانیِ جرائم غیر عمد که مادر و سرپرست خانواده بودند نمود.

این اقدام در ادامه مسیر و رسالت اصلی راموفارمین، یعنی کوشش در جهت ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی جامعه صورت گرفته است. این شرکت باور دارد که مسئولیت اخلاقی و انسانی یک مجموعه تنها به تولید دارو محدود نمی‌شود؛ بلکه حضور در کنار مردم و حمایت از اقشار نیازمند، بخشی از هویت و وظیفه اجتماعی مجموعه است.

با همکاری نهادهای مرتبط، زمینه آزادی این چهار بانو که به دلیل بدهی و جرائم غیرعمد از فرزندان و خانواده خود دور مانده بودند، فراهم شد. این اقدام انسان‌دوستانه امکان بازگشت دوباره آنان به کانون گرم خانواده را مهیا کرد تا بار دیگر نقش مادری و مسئولیت سرپرستی خانواده خود را از سر گیرند.

شرکت داروسازی راموفارمین همچنان خود را متعهد می‌داند که در کنار فعالیت‌های تخصصی حوزه سلامت، در برنامه‌های اجتماعی و حمایتی نیز حضور مؤثر داشته باشد و در مسیر بهبود وضعیت زندگی افراد نیازمند گام بردارد.

