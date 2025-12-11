آقدامی امیدآفرین؛ آزادی زنان دربند با حمایت داروسازی راموفارمین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و هم‌زمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بزرگ بانوی اسلام، شرکت داروسازی راموفارمین، یکی از شرکت‌های فعال گروه سرمایه‌گذاری خِشت، با هدف حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و تقویت حس همدلی و همراهی اجتماعی، اقدام به مشارکت در آزادسازی چهار بانوی زندانیِ جرائم غیر عمد که مادر و سرپرست خانواده بودند نمود.

این اقدام در ادامه مسیر و رسالت اصلی راموفارمین، یعنی کوشش در جهت ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی جامعه صورت گرفته است. این شرکت باور دارد که مسئولیت اخلاقی و انسانی یک مجموعه تنها به تولید دارو محدود نمی‌شود؛ بلکه حضور در کنار مردم و حمایت از اقشار نیازمند، بخشی از هویت و وظیفه اجتماعی مجموعه است.

با همکاری نهادهای مرتبط، زمینه آزادی این چهار بانو که به دلیل بدهی و جرائم غیرعمد از فرزندان و خانواده خود دور مانده بودند، فراهم شد. این اقدام انسان‌دوستانه امکان بازگشت دوباره آنان به کانون گرم خانواده را مهیا کرد تا بار دیگر نقش مادری و مسئولیت سرپرستی خانواده خود را از سر گیرند.

شرکت داروسازی راموفارمین همچنان خود را متعهد می‌داند که در کنار فعالیت‌های تخصصی حوزه سلامت، در برنامه‌های اجتماعی و حمایتی نیز حضور مؤثر داشته باشد و در مسیر بهبود وضعیت زندگی افراد نیازمند گام بردارد.

