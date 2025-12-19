به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و پیش‌بینی هواشناسی، امروز جمعه ۲۸ آذرماه، آسمان استان قم عمدتاً ابری و در بسیاری از ساعات همراه با مه‌آلودگی خواهد بود.



طی امروز، در برخی ساعات بارش باران در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مرتفع غربی و جنوبی استان، این بارش‌ها به صورت برف خواهد بود که می‌تواند با کاهش دید افقی و شکل‌گیری مه غلیظ در برخی نقاط همراه شود.



از اواخر وقت امروز به تدریج از میزان ابرناکی کاسته خواهد شد و شرایط جوی به سمت پایداری نسبی پیش می‌رود، هرچند آثار رطوبت و مه در برخی مناطق باقی خواهد ماند.



فردا آسمان قم قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد در سطح استان رخ می‌دهد.



همچنین پیش‌بینی می‌شود قبل از ظهر کاهش محسوس ابرناکی در بیشتر مناطق استان اتفاق بیفتد.



در ساعات ابتدایی صبح یک‌شنبه، آسمان استان صاف پیش‌بینی می‌شود و در طول روز نیز وزش باد به صورت متناوب رخ خواهد داد.



با این حال، در مناطق مرتفع غرب و جنوب استان، به‌ویژه در ساعات صبحگاهی، احتمال وقوع مه غلیظ در برخی نقاط وجود دارد.



روز دوشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود اما از ساعات بعدازظهر افزایش تدریجی ابر پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مرتفع غربی و جنوبی استان می‌تواند به بارش‌های پراکنده باران و برف منجر شود.



روز سه‌شنبه آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد انتظار می‌رود که می‌تواند موجب تغییرات موقتی در وضعیت جوی استان شود.