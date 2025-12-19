شبکه آب رسانی شهر قشم پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام داوری گفت: تیم‌های عملیاتی ویژه و واکنش سریع این شرکت، خسارات وارد شده به تأسیسات آب‌رسانی و شبکه توزیع آب را که در اثر قطعی برق، بارندگی شدید و سیلاب اخیر ایجاد شده بود رفع کرده‌اند و اکنون آب‌رسانی به تمام نقاط شهر قشم به صورت پایدار و طبق روال گذشته در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شروع بارش‌ها از روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) تمامی اکیپ‌های عملیاتی با آمادگی کامل در حالت آماده‌باش قرار داشتند، اظهار کرد: با وجود ذخیره مناسب مخازن و پیش‌بینی‌های انجام‌شده، متأسفانه برق سایت آب‌شیرین‌کن تورگان و شهر قشم به‌طور کامل قطع شد که بلافاصله با استفاده از برق پشتیبان و ژنراتورها، تأمین آب بدون وقفه ادامه یافت.

مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات قشم توضیح داد: ژنراتورها نزدیک به ۵۰ ساعت به‌صورت مستمر در مدار بودند و تا عصر پنجشنبه (۲۷ آذر) مشکلی در تأمین آب وجود نداشت. برق اصلی نیز همان روز حوالی ساعت ۱۶ وصل شد و تا ساعت ۱۸ به پایداری کامل رسید. با توجه به فشار کاری تجهیزات و استفاده از ذخایر، در برخی ساعات افت جزئی فشار آب در شبکه مشاهده شد که طبیعی و موقتی بود.

داوری با تاکید بر اینکه ذخیره‌سازی مجدد آب در مخازن انجام شده است، اضافه کرد: از صبح امروز جمعه (۲۸ آذر) آب در تمام نقاط شهر جاری است و تنها در برخی محلات ممکن است افت فشار محدود وجود داشته باشد که اکیپ‌های فنی در حال بررسی میدانی شبکه، خطوط انتقال، شیرآلات و احتمالاتی مانند شکستگی یا انحراف لوله‌ها هستند و این موارد نیز طی یکی دو ساعت آینده برطرف خواهد شد.

وی همچنین از آمادگی کامل نیروهای این شرکت برای پشتیبانی از شبکه برق خبر داد و گفت: اکیپ‌های عملیاتی و تجهیزات امدادی در سطح شهر قشم و شهرک صنعتی طولا مستقر شده و یک اکیپ نیز برای کمک به اداره برق شهرستان فعال است تا در صورت بروز مشکل، اقدامات لازم به سرعت انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات قشم با اشاره به خسارات واردشده به سایت آب‌شیرین‌کن در جریان طوفان اولیه خاطرنشان کرد: به دلیل قرار گرفتن این مجموعه در کریدور تندباد، خسارات قابل توجهی به تأسیسات وارد شد که برآورد نهایی پس از فروکش کردن کامل آب‌ها و بررسی دقیق شبکه اعلام خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان، تاکید کرد: در حال حاضر شبکه آب شهر قشم پایدار است و مشکلی در تأمین خدمات وجود ندارد و نوسانات محدود گذشته نیز خارج از کنترل و ناشی از شرایط خاص جوی بوده که اکنون برطرف شده است.