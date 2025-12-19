قشم میزبان دهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشکاران بیماران خاص کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دریایی رئیس اداره ورزش و جوانان قشم با اشاره به برگزاری موفق دهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشکاران بیماران خاص کشور (گروه دیابت) در جزیره قشم اظهار کرد: این رویداد ملی با حضور حدود ۲۵۶ ورزشکار از ۲۶ استان کشور، از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ آذرماه به میزبانی جزیره زیبای قشم برگزار شد و ورزشکاران در پنج رشته ورزشی بدمینتون، دارت، تنیس روی میز، شطرنج و پتانک به رقابت پرداختند.

وی افزود: در پایان سه روز رقابت فشرده، در بخش تیمی آقایان استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به مقام اول، و استان‌های سمنان و اصفهان به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند. همچنین در بخش تیمی بانوان، استان‌های خراسان رضوی، مرکزی و همدان به ترتیب عناوین اول تا سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم با قدردانی از تمامی عوامل اجرایی و همکاری دستگاه‌های مختلف تصریح کرد: مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این مسابقات با حضور سرکار خانم مهین فرهادی‌زاد عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا، کریم‌زاده رئیس هیئت استان، جمعی از مسئولان شهرستان قشم و رؤسای هیئت‌های ورزشی استان‌ها برگزار و از نفرات و تیم‌های برتر تجلیل به عمل آمد.

دریایی خاطرنشان کرد: میزبانی این رویداد ملی بار دیگر توانمندی زیرساخت‌های ورزشی و ظرفیت‌های انسانی جزیره قشم را در برگزاری مسابقات کشوری به نمایش گذاشت و اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم آمادگی دارد تا در آینده نیز میزبان رویدادهای مهم ورزشی در سطح ملی و فراملی باشد.