مدارس و دانشگاه های زنجان سه روز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد؛ با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی دانش آموزان و دانشجویان و احتمال افزایش شدت بیماری، به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری، بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار محترم، آموزش حضوری در کلیه مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر و همچنین دوره های کارشناسی در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه ، بیست و نهم و سی ام آذر ماه و یکم دیماه ۱۴۰۴ لغو و فرآیند آموزش به صورت مجازی انجام خواهد شد.

تصمیم گیری در خصوص آموزش حضوری دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان بر عهده روسای دانشگاهها و این مراکز خواهد بود.

شایان ذکر است کلیه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در سطح استان نیز در روزهای فوق تعطیل خواهند بود.