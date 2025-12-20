هشدار درباره تشدید کمبود دارو؛ اعتراف وزیر و معاونش!

به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع بیماری‌های فصل سرما، مصرف دارو نیز افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث تشدید کمبودهایی دارویی می‌شود.

در همین حال، موضوع کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال، یکی دیگر از چالش‌های بازار دارویی کشور است و اینگونه می‌شود که وضعیت دارو از حالت عادی خارج شده و بعضاً به مرحله بحران می‌رسد.

نکته مهم در بازار دارویی کشور که نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت، موضوع انتقال ارز برای تهیه و تأمین داروهای وارداتی است. داروهایی که برخی از آنها در گروه داروهای حیاتی بیماران قرار دارند و تأخیر در دسترسی به این قبیل داروها، می‌تواند جان بیماران را تهدید کند.

روز گذشته خبری به نقل از وزیر بهداشت، روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، مبنی بر اینکه جهت خرید برخی داروها، دچار مشکل شده‌ایم.

محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به شرایط سخت تحریم‌ها، گفت: در حوزه دارو حداقل ۶۰۰ میلیون دلار خرید انجام شده، اما در انتقال ارز با مشکل مواجه هستیم.

در همین راستا، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، نیز به مشکل انتقال ارز برای واردات داروهای مورد نیاز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تنها حدود یک‌سوم ارز مورد نیاز دارو قابل انتقال بوده و بخشی از پرداخت‌ها در فرآیندهای بانکی متوقف مانده است.

همایون سامه یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به چالش‌های تولید دارو در کشور، گفت: در شرایط فعلی، به رغم آنکه بخشی از مواد مؤثره دارویی در داخل کشور تولید می‌شود، اما تولیدکنندگان همچنان با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه، به ویژه مواد شیمیایی مورد نیاز، مواجه هستند و قیمت خرید برخی اقلام افزایش یافته و سایر بخش‌های تولید نیز با شرایط ناپایدار اقتصادی و ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مسائلی که مستقیماً بر توان تولید داخلی اثرگذار است.

وی تأکید کرد: اگر تصمیمات اساسی، پیشگیرانه و هماهنگ در حوزه ارزی، تولید دارو و نظارت‌های مالی اتخاذ نشود، مشکلات فعلی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه در آینده نزدیک با بحران‌های عمیق‌تر و پرهزینه‌تری در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد.

دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، نمی‌بایست در شرایط بحرانی قرار بگیرد. زیرا، آسیب‌های ناشی از کمبودهای دارویی، فراتر از تهدید سلامت بیماران است. بنابراین، عبور از مشکلات و چالش‌های پیش روی بازار دارویی کشور، نیازمند تلاش مضاعف تصمیم گیران عرصه دارو است.

طرح موضوع و بیان مشکلات، به تنهایی نمی‌تواند منجر به رفع تکلیف و عدم انجام تعهدات متولیان حوزه سلامت شود. لازم است، وزیر مربوطه و مدیران حوزه دارو، چاره‌ای برای عبور از زمستان سخت دارویی بیاندیشند.