فلسفه وجودی پیوست فرهنگی برای طرحهای اجرایی

برای شناخت کارکرد پیوست فرهنگی، میتوان با بهرهگیری از نظرات جامعهشناسانی چون پارسونز فعالیتها و ارتباطات موجود در جامعه را به چهار گروه کلی تقسیم کرد.
گروه اول: فعالیتها و ارتباطاتی است که به منظور تولید، توزیع و مصرف کالا و خدماتی که برای رفع نیازهای جسمی و مادی افراد جامعه شکل میگیرد، که این مجموعه در قالب "نظام اقتصادی" طبقهبندی میشود.
گروه دوم: فعالیتها و ارتباطاتی است که برای شکلدهی و ساماندهی نظام قدرت برای اداره امور جامعه صورت میگیرد، که این مجموعه را به عنوان "نظام سیاسی" جامعه تعریف میکنیم.
گروه سوم: تأمین کالا و خدماتی است که در کنار نیازهای مادی افراد برای اداره مطلوب یک جامعه به عنوان کالای عمومی مطرح میشود که تأمین امنیت داخلی، دفاع از مرزها، ساماندهی و رفع اختلافات حقوقی افراد جامعه، تأمین بهداشت و حفظ محیط زیست و مسائلی از این قبیل را شامل می شود که این دسته از فعالیتها را در قالب «نظام اجتماعی» یا امور عمومی، طبقهبندی میکنند.
گروه چهارم: فعالیتها و ارتباطاتی است که در جامعه صورت میگیرد تا نیازهای متعالی بعد انسانی افراد جامعه را تأمین کند و به زندگی فردی و اجتماعی بشر روح و معنا ببخشد، این فعالیتها و ارتباطات برخلاف فعالیتها و ارتباطات سه گروه دیگر که بسیار ملموس بوده و قابل شاخص گذاری، ارزیابی و شناسائی و در نتیجه قابل سیاستگذاری و مدیریت هستند، چون با نظام اعتقادات، باورها و گرایشات درونی افراد جامعه سروکار دارد، فرایندی پیچیده و نحوه اعمال مدیریت بر آنها بسیار متفاوت و نسبی بوده و با سازوکارهای متفاوتی صورت میپذیرد.
مجموعه فعالیتها و ارتباطاتی که در این عرصه صورت میگیرد تا با حفظ و تقویت اعتقادات و باورهای عمیق یک جامعه ارزشهای برآمده از آن را در روابط جامعه گسترش دهند و از این طریق نظم و انظباطی هدفمند را در مجموعه رفتارهای افراد یک جامعه سامان دهند تحت عنوان "نظام فرهنگی" نام میبرند.
دو خصوصیت مهم افراد در تعاملات اجتماعی یعنی:
* تأثیر اعتقادات و گرایشات درونی افراد بر همه تصمیمات و رفتارهای روزمره آنها در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
* تأثیرپذیری افراد از محیط اجتماعی و فعالیتهای مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که در جامعه صورت میگیرد
این نکته را قابل قبول میسازد که بین این چهار گروه از فعالیتها، داد و ستدهای مستمر وجود دارد و شناخت آنها، مقدمه درک فلسفه وجودی "پیوست فرهنگی" و چگونگی ساماندهی آن است .
با این مقدمه، میتوان این گفت اگر فرض کنیم حکومتها، هیچ مداخله آگاهانهای و سازمان یافتهای را در شکلگیری اعتقادات و ارزشهای خاصی نداشته باشند و جامعه به صورت بستهای اداره شود در یک روند زمانی بلندمدت، میتوان پذیرفت که اعتقادات و گرایشات فرهنگی یک جامعه، برآیند حضور نوع باورها و اعتقادات و گرایشات برجستگان و نخبگانی است که در بخشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی فعال بوده و پیشتازی آنها زمینهساز تسلط نوع اعتقادات، ارزشها و رفتارهای آنها در جامعه می شود .
نمونه این تغییرات و تحولات را در تاریخ بسیاری از کشورها میتوان شناسائی کرد، مانند اینکه مسلمان شدن بعضی از جوامع، به واسطه مهاجرت تجار متدین از سرزمینهای اسلامی به آن کشورها، یا اشاعه یک مذهب خاص را در تودههای مردم، به واسطه اعتقادات پادشاهان قدرتمند و در عین حال محبوب در مقطعی از زمان شاهد بودهایم.
اما با توسعه و گسترش ارتباطات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین جوامع بشری، سرعت تغییرات فرهنگی و همچنین مراکز و تحولات مؤثر بر تغییرات فرهنگی جوامع، لحظه به لحظه رو به افزایش است و دیگر این نخبگان جامعه خودی نیستند که تحولات درونی را هدایت میکنند، بلکه ترکیبی گسترده و پیچیده، آشکار و پنهان از مجموعه این عوامل است که منشاء تغییرات فرهنگی میشود.
بی شک تنها با وجود اعتقادات و باورهای خاص در مدیریت ارشد یک جامعه نمیتوان انتظار داشت جامعه تحت تأثیر آنها، این اعتقادات و باورها را پذیرا باشد، بلکه باید با بهرهگیری از ابزارها و روشهای نوین علمی بر بخش اعظم مراکز تأثیرگذار بر فرهنگ جامعه اشراف پیدا کرد و متناسب با پیچیدگی و ماهیت فرهنگ برای اصلاح و هدایت آنها، در راستای اعتقادات و ارزشهای مورد نظر اعمال مدیریت کرد.
نقاط تأثیرگذار در فرهنگ جوامع
نقاط تأثیرگذار را در اولین طبقهبندی میتوان به دو طیف کلی، نقاط تأثیرگذار داخلی و خارجی تقسیمبندی کرد.
نقاط تأثیرگذار داخلی را نیز میتوان به دو گروه فعالیتهای آگاهانه برای حفظ و تقویت فرهنگ اصیل مورد نظر و تأثیرات فرهنگی حاصل از فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که بصورت ناخودآگاه اتفاق میافتد تقسیم کرد.
همانطور که نقاط تأثیرگذار خارجی را میتوان به فعالیت آگاهانه خارج از مرزها برای ایجاد تغییر در نظام اعتقادات و باورهای جامعه و تأثیرات غیرمستقیم فرهنگی حاصل از ورود علوم، فناوریهای جدید، روشها و الگوگیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرد.
این مسئله قابل اثبات است که هرقدر جوامع به سمت توسعه و مدرن شدن به پیش میروند، تأثیرات فرهنگی حاصل از فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو به افزایش است و حتی بسیاری از فعالیتهای مستقیمی که به عنوان فعالیتهای فرهنگی قلمداد میشود در خدمت تولید نیازهای جدید در عرصه اقتصاد یا زمینهسازی برای تحقق سیاستهای اجتماعی خاص و یا تغییر و تحولات سیاسی جامعه است و مجموعه فعالیتهای اصیلی که به واقع برای حفظ و تقویت اعتقادات و باورهای اصیل یک جامعه صورت میگیرد، بخش محدود و ناچیزی است، ضمن آنکه به واسطه عدم رشد روشها و تأخیر در بهرهگیری از علوم و فناوریهای جدید در فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی، روند نفوذ آنها بسیار کند است.
با این توضیحات، آنچه را به عنوان فلسفه وجودی پیشبینی "پیوست فرهنگی" برای طرحها و پروژههای جامعه میتوان ذکر کرد تلاش آگاهانه و از پیشطراحی شده برای جلوگیری از آثار مخرب فرهنگی بهرهگیری از علوم، فناوریها، روشها و الگوهای وارداتی و همچنین اصلاح کارکردهای فرهنگی فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی است. تا از این رهگذر، بتوان تأثیرات غیرمستقیم فرهنگی و تأثیرات ناخودآگاه الگوگیریها و بیتوجهیهای داخلی را در عرصه تصمیمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روزافزون را، به حداقل رساند.
اهمیت پیوست فرهنگی
برای شناخت ابعاد اهمیت پیوست فرهنگی، ابتدا باید تلقی جامعی از مفهوم پیوست فرهنگی داشت.
تأثیرات متقابل هر فعالیت بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر نظام به هم پیوسته اعتقادات، ارزشها و گرایشات مردم یک جامعه که به عنوان هسته مرکزی فرهنگ معروف است، موضوع بحث پیوست فرهنگی است و از آن جهت این موضوع برای ما اهمیت پیدا میکند که اراده کردهایم در سیر تحولات جامعه، رشد مادی و معنوی افراد را توأمان سازیم و رشد اقتصادی و فعالیتهای سیاسی را به عنوان ابزاری در خدمت ارتقاء اخلاق، معنویت و فراهمکردن شرایط محیط برای تکامل انسانیت افراد جامعه قرار دهیم.
به همین دلیل تحقق این معنا مستلزم وجود شناخت کافی از:
الف: مفهوم جامع فرهنگ، فرآیند فرهنگسازی و فرهنگپذیری افراد، فرآیندهای تغییر و تحول فرهنگی در جوامع.
ب: درک جامعالاطرافی از چگونگی تأثیر تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی جامعه بر مسائل فرهنگی جامعه
ج: شناخت تأثیرات مثبت و منفی فرهنگ عمومی جامعه موجود در میزان موفقیت و پیشرفت، سیاستها، برنامهریزیها و اقدامات مختلفی است که برای حل معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اعمال میشود.
د: داشتن تحلیل جامع از معضلات ساختاری نظامهای موجود، که از طریق سازمانهای مختلف در مسیر سرعت پیشرفت جامعه مانعتراشی میکنند.
از این رو تذکر این نکته ضرورت دارد که باید مراقب بود:
• تلقی محدود از مفهوم فرهنگ
• نشناختن تأثیرات متقابل فرهنگ، سیاست، اقتصاد
• آشنائی ناقص و ابتدائی بیشتر مدیران اجرائی متدین از مفهوم فرهنگ و فرهنگسازی
• نگرانی از تبدیلشدن "پیوست فرهنگی" به ابزاری برای کند کردن تصمیمات اجرائی
باعث نشود که با تدوین ضوابطی ناقص برای تعداد محدودی از پروژههای عمرانی تحت عنوان "پیوست فرهنگی" از تحولی بنیادین در جهتگیری برای اصلاح نظامهای اجرائی کشور و پایهگذاری تمدن اسلامی جلوگیری شود.
تهیه پیوست فرهنگی برای طرحها و لوایح قانونی است که مردمسالاری دینی را تجلی میبخشد.
به ویژه اینکه، در آغاز این حرکت چند مانع بزرگ اجتماعی هم در مسیر چنین تلاشی وجود دارد که عبارتند از:
الف: عمدهسازی نیازهای اقتصادی از رهگذر ذات توسعه غربی و دامن زدن آن در نظام تبلیغات سیاسی و خلاصهکردن مشکلات جامعه در معضلات مادی و اقتصادی.
ب: پیچیدگی ماهیت موضوع در کنار عدم کارآئی سازمانهای فرهنگی موجود برای هدایت این حرکت و نگرانی از شکلگیری یک جریان بروکراسی مزاحم در جلوگیری از سرعت تصمیمگیریهای اجرائی.
ج: ابهامات و اختلاف نظرهای گسترده بین نخبگان و کارشناسان جامعه، پیرامون مفاهیمی که دراین عرصه به کار گرفته میشود.
د: وجود درآمدهای حاصل از فروش سرمایههای یکبارمصرف نفت، که در شرایط موجود، حل هر مشکل ریشهای و ساختاری را به تأخیر میاندازد و نارسائیهای ناشی از آن عامل را با دلارهای نفتی جبران میکنند.
