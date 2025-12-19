به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کوشکی در نشست با رسانهها بر مشارکت مردمی به عنوان کلید اصلی پیشگیری از جرم و حل اختلافات تأکید و از اجرای طرح ملی «گلریزان اجتماعی» در سطح حوزه قضائی این شهرستان خبر داد.
اجرای طرح «گلریزان اجتماعی»
وی از اجرای سراسری طرح «گلریزان اجتماعی» در کشور خبر داد که با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت از گروههای نیازمند، به ویژه زنان و کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و آسیبپذیر توسط قوه قضائیه طراحی شده است.
رئیس دادگستری دلفان، تأکید کرد: این طرح در هر حوزه قضائی با دستور و مدیریت رئیس کل دادگستری لرستان مختص جامعه هدف و افراد تحت پوشش همان حوزه اجرا خواهد شد. مشارکت مردمی و همکاری خیّرین محلی، رکن اصلی موفقیت این طرح در کاهش شکافهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است. این اقدام در راستای سیاستهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به تبع دادگستری استان است.
کوشکی با اشاره به اجرای سند تحول قضائی، گفت: دسترسی آسان، سریع و کمهزینه مردم به خدمات قضائی، از اولویتهای اصلی ما است. در این مسیر، توسعه دادرسی الکترونیک و ارائه خدمات قضائی از طریق بسترهای دیجیتال، به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این تحول الکترونیکی، ضمن تسهیل امور برای شهروندان، باعث شفافیت و سرعت در رسیدگی به پروندهها خواهد شد.
تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
رئیس دادگستری دلفان با تبریک فرارسیدن زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را از اقدامات آمادهباش دستگاه قضائی خواند.
کوشکی، بیان داشت: از رسانههای محلی انتظار داریم با اطلاعرسانی دقیق، شفاف و فراگیر، در ترغیب حداکثری مردم برای مشارکت در سرنوشت شهر و روستای خود نقش آفرینی کنند. بیطرفی و پرهیز از هرگونه انتشار مطالب توهینآمیز، تخریبی و تنشزا، رسالت حرفهای و اخلاقی شما است تا فضایی سالم برای رقابتهای انتخاباتی فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به سازش ۷۲ درصد از پروندههای شورای حل اختلاف در شهرستان، گفت: کسب رتبه دوم طرح تعالی و رتبه نخست سازش در پروندههای «نزاعهای دستهجمعی» و «اختلافات ملکی پیچیده» در سطح استان، برگزاری پنج مراسم سنتی «خون صلح» برای خاتمه نزاعهای دستهجمعی منتهی به قتل و برنامهریزی برای چندین مراسم دیگر تا پایان سال، سازش ۵۰ پرونده مرتبط با یک نزاع دسته جمعی از جمله دستاوردها طی ۹ ماهه امسال بوده است.
